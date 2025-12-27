Ansturm auf den Handel: „Da tut sich wieder was“

Gutscheine und Umtausch-Ware lockten Steirer am 27. Dezember in Einkaufszentren und Geschäfte. Überfüllte Parkplätze sorgten dabei für längere Wartezeiten. Den steirischen Handel freut‘s.
Fällt er nicht gerade auf einen Sonntag, zieht der 27. Dezember jedes Jahr unzählige Menschen in ganz Österreich mit demselben Ziel in die Einkaufszentren und Geschäftsstraßen: um Geschenke umzutauschen und Gutscheine einzulösen.
Auch in der Steiermark waren die Parkflächen rund um beliebte Shopping-Center am Samstag wieder gut gefüllt: „Bei der Einfahrt zum Parkplatz musste man zwischendurch zwei Ampelschaltungen abwarten“, berichtete Martin Wittigayer, Centerleiter im Center West in Graz.
Dieses Bild spiegelte sich dann auch im Inneren: Menschen, so weit das Auge reicht. „Der Andrang war groß, im Handel tut sich was“, zeigte sich Wittigayer zufrieden. Im Center West wurden aber nicht nur Gutscheine eingelöst: „Auch der Gutscheinverkauf ist noch gegangen, das verwundert ein bisschen.“
Gutscheine als beliebtestes Geschenk
Ähnlich verlief der Samstag auch im Grazer Murpark: „Bei uns war viel los, wir sind sehr zufrieden“, sagte Carina Weyringer als Center-Managerin. Mit dem Ansturm am Montag vor Weihnachten, also dem 22. Dezember, und dem vierten Adventsamstag konnte der Samstag aber nicht mithalten: „Das waren dieses Jahr unsere stärksten Einkaufstage.“
Bereits um sieben Uhr morgens lockten spezielle Angebote Kunden in den Murpark: „Es ging gleich in der Früh los und wurde im Laufe des Tages auch nicht weniger. Da wurden dann gleich viele Gutscheine eingelöst“, bestätigt Weyringer.
Das verwundert nicht, denn auch in der Steiermark waren Gutscheine das beliebteste Geschenk unter dem Christbaum. Rund 41 Prozent der Steirer griffen zu dem sicheren Wunscherfüller. Der durchschnittliche Wert der Geschenkkarten betrug dabei 150 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.