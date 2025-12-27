Ansturm auf den Handel: „Da tut sich wieder was“

Gutscheine als beliebtestes Geschenk

Ähnlich verlief der Samstag auch im Grazer Murpark: „Bei uns war viel los, wir sind sehr zufrieden“, sagte Carina Weyringer als Center-Managerin. Mit dem Ansturm am Montag vor Weihnachten, also dem 22. Dezember, und dem vierten Adventsamstag konnte der Samstag aber nicht mithalten: „Das waren dieses Jahr unsere stärksten Einkaufstage.“