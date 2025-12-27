Vorteilswelt
Gutschein und Umtausch

Ansturm auf den Handel: „Da tut sich wieder was“

Steiermark
27.12.2025 17:11
Viele Steirerinnen und Steirer waren am Samstag in Einkaufszentren anzutreffen.
Viele Steirerinnen und Steirer waren am Samstag in Einkaufszentren anzutreffen.(Bild: Jürgen Fuchs)

Gutscheine und Umtausch-Ware lockten Steirer am 27. Dezember in Einkaufszentren und Geschäfte. Überfüllte Parkplätze sorgten dabei für längere Wartezeiten. Den steirischen Handel freut‘s.

Fällt er nicht gerade auf einen Sonntag, zieht der 27. Dezember jedes Jahr unzählige Menschen in ganz Österreich mit demselben Ziel in die Einkaufszentren und Geschäftsstraßen: um Geschenke umzutauschen und Gutscheine einzulösen.

Auch in der Steiermark waren die Parkflächen rund um beliebte Shopping-Center am Samstag wieder gut gefüllt: „Bei der Einfahrt zum Parkplatz musste man zwischendurch zwei Ampelschaltungen abwarten“, berichtete Martin Wittigayer, Centerleiter im Center West in Graz.

Dieses Bild spiegelte sich dann auch im Inneren: Menschen, so weit das Auge reicht. „Der Andrang war groß, im Handel tut sich was“, zeigte sich Wittigayer zufrieden. Im Center West wurden aber nicht nur Gutscheine eingelöst: „Auch der Gutscheinverkauf ist noch gegangen, das verwundert ein bisschen.“

Gutscheine als beliebtestes Geschenk
Ähnlich verlief der Samstag auch im Grazer Murpark: „Bei uns war viel los, wir sind sehr zufrieden“, sagte Carina Weyringer als Center-Managerin. Mit dem Ansturm am Montag vor Weihnachten, also dem 22. Dezember, und dem vierten Adventsamstag konnte der Samstag aber nicht mithalten: „Das waren dieses Jahr unsere stärksten Einkaufstage.“

Bereits um sieben Uhr morgens lockten spezielle Angebote Kunden in den Murpark: „Es ging gleich in der Früh los und wurde im Laufe des Tages auch nicht weniger. Da wurden dann gleich viele Gutscheine eingelöst“, bestätigt Weyringer.

Lesen Sie auch:
Das Weihnachtsgeschäft ist essentiell für den Handel. 
310 Millionen Euro
Handel blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft
19.11.2025

Das verwundert nicht, denn auch in der Steiermark waren Gutscheine das beliebteste Geschenk unter dem Christbaum. Rund 41 Prozent der Steirer griffen zu dem sicheren Wunscherfüller. Der durchschnittliche Wert der Geschenkkarten betrug dabei 150 Euro.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Steiermark

