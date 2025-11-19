Handel blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft

Ergebnissen einer von der WK in Auftrag gegebenen Studie zufolge wollen 87 Prozent der Steirer, also rund 960.000 Menschen, auch dieses Jahr wieder ihre Liebsten überraschen. Für die Geschenke geben sie in der heurigen Vorweihnachtszeit rund 320 Euro aus. Das ist ein Plus von rund fünf Prozentpunkten im Vergleich zu 2024.