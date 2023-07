Wenn es auf der Baustelle gefährlich wird

Unterdessen wird in Bludenz ein neuer Hitzerekord verzeichnet. 37,7 Grad - so heiß war es in der Alpenstadt noch nie. Es ist zudem der zweithöchste je in Vorarlberg gemessene Temperaturwert. Da kann man noch so sehr ein „Held“ sein - bei diesen Extremen kommt jeder an seine Grenzen. Doch werden die Bauarbeiten zum Schutz der Arbeiter dann auch eingestellt?