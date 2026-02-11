Wenn sich ein Kärntner Chor mit Maturanten trifft

Bevor der Fasching nächste Woche endet, sorgen die „Burgrichter zu Gurnitz“ noch für beste Unterhaltung. Vorstellungen am 13. und 14. Februar.
Das lass’ ich mir nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen“, schmunzelt Obmann Günter Nusser von den „Burgrichtern zu Gurnitz“. Für ihre heurige Faschingssitzung verspricht der Verein ein besonders umfangreiches Programm. Neu auf der Faschingsbühne sind einige Akteure des Chors „Kärntner Klang“, die das Publikum mit zwei Beiträgen begeistern wollen.
Auch der Nachwuchs sorgt mit der Nummer „Maturantenklasse“ für beste Unterhaltung. Insgesamt stehen 19 Mitwirkende auf der Bühne, darunter mehrere Generationen. „Gustl Puaschitz schreibt mit 79 Jahren seine Texte noch selbst, und unser jüngster Darsteller ist gerade einmal 16 Jahre alt.“
Mischung aus Sprech- und Gesangsnummern
Seit Dezember proben die Narren bereits für ihren großen Auftritt. „Die Mitglieder waren sehr engagiert – wir können sehr zufrieden sein“, so Nusser. Insgesamt erwartet das Publikum 15 Programmpunkte mit einer Mischung aus Sprech- und Gesangsnummern, die für einen abwechslungsreichen Abend sorgen. Fünf Gardemädchen ergänzen das Programm mit ihren Tanzeinlagen.
Bis Freitag wird noch an der einen oder anderen Nummer gefeilt, bevor sich der Saal mit Publikum füllt. Die ambitionierte Truppe möchte die fünfte Jahreszeit mit viel Energie und Können zu einem Höhepunkt der Faschingssaison machen. Vorstellungen: 13. und 14. Februar; Mehrzweckhalle Gurnitz. Karten: Trafik Puaschunder/Ebenthal
