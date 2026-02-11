Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Burgrichter zu Gurnitz

Wenn sich ein Kärntner Chor mit Maturanten trifft

Kärnten
11.02.2026 10:00
Die „Burgrichter zu Gurnitz“ proben seit Dezember und wollen ihr Publikum mit einem bunten ...
Die „Burgrichter zu Gurnitz“ proben seit Dezember und wollen ihr Publikum mit einem bunten Programm begeistern.(Bild: Burgrichter Gurnitz)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Bevor der Fasching nächste Woche endet, sorgen die „Burgrichter zu Gurnitz“ noch für beste Unterhaltung. Vorstellungen am 13. und 14. Februar. 

0 Kommentare

Das lass’ ich mir nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen“, schmunzelt Obmann Günter Nusser von den „Burgrichtern zu Gurnitz“. Für ihre heurige Faschingssitzung verspricht der Verein ein besonders umfangreiches Programm. Neu auf der Faschingsbühne sind einige Akteure des Chors „Kärntner Klang“, die das Publikum mit zwei Beiträgen begeistern wollen.

Neben den Darstellern sorgen fünf Gardemädls für beste Unterhaltung.
Neben den Darstellern sorgen fünf Gardemädls für beste Unterhaltung.(Bild: Burgrichter Gurnitz)
19 Akteure stehen in Ebenthal auf der Bühne.
19 Akteure stehen in Ebenthal auf der Bühne.(Bild: Burgrichter Gurnitz)

Auch der Nachwuchs sorgt mit der Nummer „Maturantenklasse“ für beste Unterhaltung. Insgesamt stehen 19 Mitwirkende auf der Bühne, darunter mehrere Generationen. „Gustl Puaschitz schreibt mit 79 Jahren seine Texte noch selbst, und unser jüngster Darsteller ist gerade einmal 16 Jahre alt.“

Lesen Sie auch:
Nicht nur die Piraten kriegen bei der Faschingsparty Krapfen.
Für Jung und Alt
Eine kunterbunte Faschingsparty am Alten Platz
03.02.2026
Eanta do schon
Frauensteiner Fasching feiert großes Jubiläum
29.01.2026
Närrisches Spektakel
Lavanttaler Narren in vier Gemeinden auf der Bühne
28.01.2026

Mischung aus Sprech- und Gesangsnummern
Seit Dezember proben die Narren bereits für ihren großen Auftritt. „Die Mitglieder waren sehr engagiert – wir können sehr zufrieden sein“, so Nusser. Insgesamt erwartet das Publikum 15 Programmpunkte mit einer Mischung aus Sprech- und Gesangsnummern, die für einen abwechslungsreichen Abend sorgen. Fünf Gardemädchen ergänzen das Programm mit ihren Tanzeinlagen.

Bis Freitag wird noch an der einen oder anderen Nummer gefeilt, bevor sich der Saal mit Publikum füllt. Die ambitionierte Truppe möchte die fünfte Jahreszeit mit viel Energie und Können zu einem Höhepunkt der Faschingssaison machen. Vorstellungen: 13. und 14. Februar; Mehrzweckhalle Gurnitz. Karten: Trafik Puaschunder/Ebenthal

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.181 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
196.287 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
185.680 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
968 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
909 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
739 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Kärnten
Burgrichter zu Gurnitz
Wenn sich ein Kärntner Chor mit Maturanten trifft
Krone Plus Logo
Sie hängt Nachwuchs ab
Warum Meistertitel einer 59-Jährigen Sorgen macht
Falkensteiner baut um
Bequemer Camping-Glanz zieht am Wörthersee ein
Krone Plus Logo
Letztes Weltcuprennen
ÖSV-Ass zieht nach 34 Siegen den Schlussstrich
Eine Person verletzt
Carport-Brand: Flammen griffen auf Haus über
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf