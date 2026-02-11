Wenn sich ein Kärntner Chor mit Maturanten trifft

Das lass’ ich mir nicht nehmen, selbst auf der Bühne zu stehen“, schmunzelt Obmann Günter Nusser von den „Burgrichtern zu Gurnitz“. Für ihre heurige Faschingssitzung verspricht der Verein ein besonders umfangreiches Programm. Neu auf der Faschingsbühne sind einige Akteure des Chors „Kärntner Klang“, die das Publikum mit zwei Beiträgen begeistern wollen.