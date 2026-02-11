Böser Sturz! Snowboarder bricht sich das Genick

Große Sorgen um Cam Bolton! Wie der englische „Guardian“ schreibt, kam der australische Cross-Snowboarder im Olympia-Training schwer zu Sturz. Untersuchungen ergaben nun zwei Genickbrüche.
Dem Bericht zufolge habe Bolton am Tag nach seinem Sturz am Livigno Snow Park über Nackenschmerzen geklagt, woraufhin sich der 35-Jährige untersuchen ließ. Die Diagnose: zwei Halswirbelfrakturen.
Prompt wurde der Australier mit einem Helikopter in ein Mailänder Krankenhaus geflogen. Trotz der ernsten Verletzung sei Bolton bei Bewusstsein, heißt es, seine vierten Olympischen Spiele sind allerdings vorbei, bevor sie überhaupt begonnen haben. Für ihn rückte Debütant James Johnstone in den australischen Kader nach.
