Böser Sturz! Snowboarder bricht sich das Genick

Prompt wurde der Australier mit einem Helikopter in ein Mailänder Krankenhaus geflogen. Trotz der ernsten Verletzung sei Bolton bei Bewusstsein, heißt es, seine vierten Olympischen Spiele sind allerdings vorbei, bevor sie überhaupt begonnen haben. Für ihn rückte Debütant James Johnstone in den australischen Kader nach.