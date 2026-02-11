Vorteilswelt
Australier im Spital

Böser Sturz! Snowboarder bricht sich das Genick

Olympia
11.02.2026 10:15
Cam Bolton stürzte im Training schwer.
Cam Bolton stürzte im Training schwer.(Bild: EPA/DAN HIMBRECHTS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Große Sorgen um Cam Bolton! Wie der englische „Guardian“ schreibt, kam der australische Cross-Snowboarder im Olympia-Training schwer zu Sturz. Untersuchungen ergaben nun zwei Genickbrüche.

Dem Bericht zufolge habe Bolton am Tag nach seinem Sturz am Livigno Snow Park über Nackenschmerzen geklagt, woraufhin sich der 35-Jährige untersuchen ließ. Die Diagnose: zwei Halswirbelfrakturen.

Cam Bolton
Cam Bolton(Bild: EPA/DAN HIMBRECHTS)

Prompt wurde der Australier mit einem Helikopter in ein Mailänder Krankenhaus geflogen. Trotz der ernsten Verletzung sei Bolton bei Bewusstsein, heißt es, seine vierten Olympischen Spiele sind allerdings vorbei, bevor sie überhaupt begonnen haben. Für ihn rückte Debütant James Johnstone in den australischen Kader nach.

Australier im Spital
