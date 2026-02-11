19-Jährige wird „von oben bis unten fertiggemacht“

„Ich lese keine Kommentare im Netz, aber ich bekomme solche Privatnachrichten, dass es einfach ungeheuerlich ist. Das ist so ein Hass, ich hätte nicht erwartet, dass Menschen so viel Hass gegen mich hegen können. Ich mache das nicht mit Absicht, aber ich werde von oben bis unten fertiggemacht“, sagte Beltowska zu polnischen Medien. Die Springerin nahm die Schuld für das Ausscheiden der Polen auf sich. „Mir ist bewusst, dass mein Sprung uns den Platz im zweiten Durchgang gekostet hat. Ich hatte Angst vor diesem Sprung. Ich wollte nicht enttäuschen, aber es hat nicht geklappt“, sagte sie.