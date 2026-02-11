Raser riss Simone (25) beim Überholen aus Leben

„Mit ihr verlieren wir eine wunderbare Frau, die durch ihre Herzlichkeit, ihre Lebensfreude und ihre offene Art so viele Herzen berührt hat. Simone war eine liebevolle Tochter, Schwester, Freundin und ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat, die für immer bleiben. Wir werden die Erinnerungen ewig in unseren Herzen tragen“, fasst Bürgermeister Elmar Schöberl die tiefe Trauer in der Gemeinde zusammen.