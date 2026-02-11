Vorteilswelt
Tiefe Trauer

Raser riss Simone (25) beim Überholen aus Leben

Niederösterreich
11.02.2026 11:00
Für Simone G. kam jede Hilfe zu spät.
Für Simone G. kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Krone KREATIV/Privat)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Simone G. war gerade auf dem Weg in die Arbeit, als sie binnen weniger Augenblicke aus dem Leben gerissen wurde. Ihr Tod hinterlässt eine tiefe Lücke in Familie, Freundeskreis und Gemeinde.

0 Kommentare

Eine unfassbare Unfalltragödie erschüttert das Weinviertel! Denn die 25-jährige Simone G. hatte nicht den Funken einer Überlebenschance, als auf dem Weg in die Arbeit als Gerichtspraktikantin ein pfeilschneller BMW in ihren kleinen VW Polo krachte.

Ein 48-jähriger Lenker hatte bei Großengersdorf im Bezirk Mistelbach gleich drei Autos auf einmal überholen wollen. Ein ebenso riskantes, wie tödliches Manöver, das einer Familie in Loidesthal, einem Ortsteil von Zistersdorf, von einer Sekunde auf die andere das Liebste raubte.

„Mit ihr verlieren wir eine wunderbare Frau, die durch ihre Herzlichkeit, ihre Lebensfreude und ihre offene Art so viele Herzen berührt hat. Simone war eine liebevolle Tochter, Schwester, Freundin und ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat, die für immer bleiben. Wir werden die Erinnerungen ewig in unseren Herzen tragen“, fasst Bürgermeister Elmar Schöberl die tiefe Trauer in der Gemeinde zusammen.

