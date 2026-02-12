Stars, royales Flair und Glamour beim Opernball

Vorteilswelt
Adabei Österreich
12.02.2026 05:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist der glanzvolle Höhepunkt des Faschings: Am heutigen Donnerstagabend lädt die Staatsoper bereits zum 68. Mal zum Wiener Opernball. Die Eröffnung steht heuer ganz im Zeichen des Broadways – große Auftritte gibt es aber auch in den Logen, besuchen doch die Weltstars Fran Drescher und Sharon Stone, aber auch Prinzessin Dianas Nichten das Fest. krone.at berichtet den ganzen Abend für Sie live!

Vom offiziellen Österreich wird erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Ball besuchen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bleibt der Oper hingegen fern, da er am zeitgleichen informellen Europäischen Rat in Brüssel teilnimmt.

Dafür feiert Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) als Kulturminister seine Ball-Premiere. Er hat sich als Ballgast niemanden aus der Kulturszene ausgesucht, sondern seinen langjährigen Freund Max Minichmayr, Klient der Lebenshilfe Baden, die sich für Menschen mit intellektuellen Behinderungen einsetzt.

Fran Drescher und Sharon Stone bringen heute Hollywood-Glamour in die Wiener Staatsoper. ...
Fran Drescher und Sharon Stone bringen heute Hollywood-Glamour in die Wiener Staatsoper. krone.at berichtet den ganzen Abend live.(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison, APA/Theo Wargo, APA-Images / REUTERS / HERWIG PRAMMER)

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kommt erstmals als Außenministerin. Dabei hat sie gleich zwei Gäste vorgesehen, nämlich ihre Amtskolleginnen aus Albanien und den Philippinen. 

Gleich zwei Superstars
Bei den Promis gibt es heuer gleich zwei Superstars: Fran Drescher wird in der Loge der Lugner City Platz nehmen, Sharon Stone beim oberösterreichischen Industriellen Karl Guschlbauer.

„Die Nanny“-Star Fran Drescher bringt ihren Ex-Ehemann Peter Marc Jacobson mit auf den 68. ...
„Die Nanny“-Star Fran Drescher bringt ihren Ex-Ehemann Peter Marc Jacobson mit auf den 68. Opernball.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rodin Eckenroth)

Die Hollywood-Diva landete bereits am Sonntag in Wien, am Dienstag lud „Schaumrollenkönig“ Guschlbauer zu einem Empfang mit Stone in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Abend in die Loge geht, gibt es noch ein „privates Abendessen“. „Dabei wird auch Johann Lafer sein, mit dem ich sehr gut befreundet bin“, sagte Guschlbauer bereits im Vorfeld.

Sharon Stone landete bereits Anfang der Woche in Wien.
Sharon Stone landete bereits Anfang der Woche in Wien.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Presley Ann)

Royals, Models und mehr
Doch Fran Drescher und Sharon Stone sind längst nicht die einzigen Stars, die sich heute in der Oper ein Stelldichein geben werden. Für royalen Glanz sorgen etwa Prinzessin Dianas Nichten Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, die auf Einladung der „Style Up Your Life!“-Herausgebe Adi Weiss und Michael Lameraner durch die Oper schweben werden.

Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer sorgen heute für royales Flair in der Wiener ...
Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer sorgen heute für royales Flair in der Wiener Staatsoper.(Bild: AFP/KARIM JAAFAR)

Aber auch Österreichs Victoria‘s-Secret-Schönheit Nadine Leopold und ihre Model-Kolleginnen Adriana Karembeu und Nadine Mirada werden in der Staatsoper für Glamour sorgen.

Model Nadine Leopold weiß, wie man in einer Robe eine tolle Figur macht. Und das wird sie auch ...
Model Nadine Leopold weiß, wie man in einer Robe eine tolle Figur macht. Und das wird sie auch am Opernball zeigen.(Bild: APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON)
Auch Ex-Wonderbra-Model Adriana Karembeau wird durch die Oper schweben.
Auch Ex-Wonderbra-Model Adriana Karembeau wird durch die Oper schweben.(Bild: APA/AFP or licensors)
Model Nadine Mirada glänzte auch im letzten Jahr am Opernball und will sich den Ball der Bälle ...
Model Nadine Mirada glänzte auch im letzten Jahr am Opernball und will sich den Ball der Bälle heuer wieder nicht entgehen lassen.(Bild: APA/APA-Images / Andreas Tischler)

Die Geiss-Schwestern Shania und Davina kommen ebenso wie Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki, die Rocker von BossHoss oder Nackt-DJane Micaela Schäfer, die heute zwar angezogen ist, aber dafür nach einem Mann Ausschau hält.

Aller guten Dinge sind drei, dachte sich wohl Comedian Oliver Pocher, der nach 2014 und 2024 auch heuer wieder am Opernball vorbeischauen wird – wie beim letzten Mal mit Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden

Aller guten Dinge sind drei: Oliver Pocher schaut auch heuer wieder am Opernball vorbei.
Aller guten Dinge sind drei: Oliver Pocher schaut auch heuer wieder am Opernball vorbei.(Bild: APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin)

„West Side Story“ bei der Eröffnung
Die Eröffnung steht heute übrigens ganz im Zeichen des Broadways. Herzstück werden etwa die „Maria“-Arie und die Balkonszene aus dem weltberühmten Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein sein – eine Geschichte wie „Romeo und Julia in New York“, wie Staatsoperndirektor Bogdan Roščić bei der Opernball-Pressekonferenz sagte.

Als Sänger wurden die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der französische Tenor Benjamin Bernheim gewonnen.

Die Debütantinnen werden auch heuer wieder Krönchen von Swarovski tragen.
Die Debütantinnen werden auch heuer wieder Krönchen von Swarovski tragen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Zuvor tritt aber das Staatsballett mit dem Broadway-Hit „The Carousel Waltz“ aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein auf. Für die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer zeichnete niemand Geringerer als Giorgio Armani verantwortlich, der diese noch vor seinem Ableben im vergangenen Jahr entwarf.

Abgeschlossen wird die Eröffnung wieder ganz traditionell mit dem Donauwalzer. Dann übernimmt „der kollektive Wahnsinn“, wie Roščić sagte.

„Dramatische Blütenpracht“ in der Oper
Die Oper wurde auch für diesen Ball-Abend hübsch aufgeputzt: Die heurige Blumendekoration, die Emil Doll gemeinsam mit Maryam Yeganehfar kreiert hat, steht unter dem Motto „Opus Florale Avantgarde“. Mit einer Mischung aus vorwiegend „Red Naomi Futura Rosen“ und rotem Amaranthus entsteht demnach „eine dramatische und üppige Blütenpracht, ein modernes florales Kunstwerk, das Tradition und Moderne elegant verbindet“, wie die Staatsoper schwärmte.

Das Werk ist aber nicht nur schön, sondern auch klimafreundlich: Die „Red Naomi Futura“ Rose von Porta Nova gehört mit einem CO2-Ausstoß von nur 56g pro Stiel zu den klimafreundlichsten Rosen am europäischen Markt.

Live auf krone.at
Stars, royales Flair und Glamour beim Opernball
Opernball-Vorfreude
Über nervöse Eltern und potenzielle Neu-Lugners
Krone Plus Logo
Tracht, Uhr, Dekolleté
Opernball: So streng sind die Kleidervorschriften
Wer kann, der kann
Sharon Stone ganz transparent – mit Sacher-Polster
„Da geht mir Herz auf“
„Nanny“ Fran Drescher von Fans frenetisch gefeiert
