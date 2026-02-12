Stars, royales Flair und Glamour beim Opernball

Es ist der glanzvolle Höhepunkt des Faschings: Am heutigen Donnerstagabend lädt die Staatsoper bereits zum 68. Mal zum Wiener Opernball. Die Eröffnung steht heuer ganz im Zeichen des Broadways – große Auftritte gibt es aber auch in den Logen, besuchen doch die Weltstars Fran Drescher und Sharon Stone, aber auch Prinzessin Dianas Nichten das Fest. krone.at berichtet den ganzen Abend für Sie live!