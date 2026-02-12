Über nervöse Eltern und potenzielle Neu-Lugners

Wir haben bei der Generalprobe mit der Organisatorin des Opernballs Susanne Athanasiadis über die Zukunft der so hoch angepriesenen Ballnacht gesprochen und wollten wissen, was sie darüber denkt: „Ganz ehrlich: Ich glaube, der Versuch ist legitim. Es kann ja jeder versuchen. Am Ball selber bekommt man von dem ganzen Rummel nicht viel mit und für die normale Berichterstattung ist es gut, wenn sich was tut. Insofern hat Herr Lugner ja doch würdige Nachfolger gefunden, also geht das schon in Ordnung“.

Na bitte, wir können uns auf die nächsten Jahre also doch noch freuen ...