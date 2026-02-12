„In den Reifenstapeln lauern die Giftschlangen“

Der Sieg in Daytona war eine echte Genugtuung für Auer, nachdem er sich drei Jahre zuvor auf dieser Strecke bei einem schweren Unfall einen Bruch der Lendenwirbelsäule zugezogen hatte. „So ein 24-Stunden-Rennen schreibt eigene Geschichten, deshalb hat mich dieser Sieg so berührt“, verrät der Tiroler, „weil die Zeit nach dem Unfall echt hart war, mit dunklen Stunden. Aber ich hatte das Glück, dass ich mich zurückkämpfen konnte, und zeigte, dass ich mich von einem Crash nicht unterkriegen lasse.“