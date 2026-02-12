„In den Reifenstapeln lauern die Giftschlangen“

Den Titel in der DTM verpasste er 2025 nur haarscharf, heuer hat Lucas Auer nach den 24 Stunden von Daytona schon einen in der Tasche. Ab Freitag startet der Mercedes-Werkspilot bei den 12 Stunden von Bathurst ins nächste Abenteuer – bei der Fahrerbesprechung in Australien traute der Kufsteiner seinen Ohren nicht.
Der Sieg in Daytona war eine echte Genugtuung für Auer, nachdem er sich drei Jahre zuvor auf dieser Strecke bei einem schweren Unfall einen Bruch der Lendenwirbelsäule zugezogen hatte. „So ein 24-Stunden-Rennen schreibt eigene Geschichten, deshalb hat mich dieser Sieg so berührt“, verrät der Tiroler, „weil die Zeit nach dem Unfall echt hart war, mit dunklen Stunden. Aber ich hatte das Glück, dass ich mich zurückkämpfen konnte, und zeigte, dass ich mich von einem Crash nicht unterkriegen lasse.“
