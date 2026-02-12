Tragischer Arbeitsunfall: Landwirt vor Gericht

Außergerichtliche Lösung

Die Frau stürzte daraufhin so unglücklich zu Boden, dass sie sich massive Wirbelverletzungen zuzog. Im Krankenhaus dann die lebensverändernde Diagnose: Querschnittslähmung. Schuld an dem Unfall soll nun der Landwirt sein, weil er ein Seil über eine ungesicherte und nur angelehnte Leiter geführt hatte, die letztlich kippte und den Sturz der Frau verursacht haben soll. Da das Opfer keine Ansprüche gegen ihn geltend macht, der Mann unbescholten ist und Verantwortung übernimmt, stimmen Staatsanwalt und Richterin einer außergerichtlichen Erledigung zu: 700 Euro Bußgeld an den Bund und der Mann bleibt dafür weiterhin strafrechtlich unbescholten.