Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionaler Triumph

Olympiasieger widmet Goldmedaille totem Ex-Coach

Olympia
09.02.2026 11:43
Max Langenhan reagierte emotional auf seinen Olympiasieg.
Max Langenhan reagierte emotional auf seinen Olympiasieg.(Bild: AFP/APA/Marco BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gold – und ganz viele Tränen. Rodler Max Langenhan holte bei den Olympischen Winterspielen die erste Goldmedaille für Deutschland. Nach dem Triumph folgten emotionale Worte, die unter die Haut gingen.

0 Kommentare

Der 26-jährige Thüringer krönte sich im Einsitzer zum Olympiasieger und sorgte gleich mehrfach für Staunen. Trotz steifem Hals fuhr Langenhan viermal Bahnrekord und setzte sich souverän durch. Es war die erste deutsche Goldmedaille bei den Winterspielen in Olympische Winterspiele Mailand Cortina.

Lesen Sie auch:
Jonas Müller
Gold für Deutschland
Rodeln: Jonas Müller holt die Silbermedaille
08.02.2026

Worte unter Tränen
Unmittelbar nach dem Rennen wurde es emotional. Langenhan widmete seinen größten Erfolg seinem verstorbenen Trainer Uwe Lehmann. „Uwe, der freut sich einfach an einer anderen Stelle. Uwe Lehmann, das war mein erster Sportgymnasium-Trainer. Er ist leider beim Klettern viel zu früh verstorben“, sagte der Olympiasieger mit tränenerstickter Stimme.

Ganz spurlos ging der Kraftakt nicht an ihm vorbei. „Die Medaille hängt ein bisschen schwer. Ich habe ganz schön Nackenprobleme“, erklärte Langenhan nach seinem Gold-Coup. Im Zielraum traf er zahlreiche Weggefährten, Nachwuchstrainer und Freunde und fand bewegende Worte: „Ich bin dankbar für jede Person, die ich auf dem Weg kennenlernen durfte. Die haben das gemacht. Am Ende darf ich mir die Medaille umhängen, aber eigentlich müssten 300 Leute so eine Medaille bekommen, weil die alle Teil des großen Ganzen sind.“

Österreicher und Italiener geschlagen
Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der Weltmeister im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang zwei. Bronze ging – wie schon 2022 in Peking – an den Italiener Dominik Fischnaller.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Olympia
Topwert seit 2010
Vonn-Sturz vor 1,08 Millionen Zuschauern im ORF!
Kriechmayr über Feller
„Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft“
Emotionaler Triumph
Olympiasieger widmet Goldmedaille totem Ex-Coach
Team-Kombination
Franzoni legt vor, ÖSV vor schwerer Medaillenjagd
Olympia-Studio
Alles zum Super-Sonntag ++ Vorschau auf Montag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf