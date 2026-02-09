Olympiasieger widmet Goldmedaille totem Ex-Coach

Ganz spurlos ging der Kraftakt nicht an ihm vorbei. „Die Medaille hängt ein bisschen schwer. Ich habe ganz schön Nackenprobleme“, erklärte Langenhan nach seinem Gold-Coup. Im Zielraum traf er zahlreiche Weggefährten, Nachwuchstrainer und Freunde und fand bewegende Worte: „Ich bin dankbar für jede Person, die ich auf dem Weg kennenlernen durfte. Die haben das gemacht. Am Ende darf ich mir die Medaille umhängen, aber eigentlich müssten 300 Leute so eine Medaille bekommen, weil die alle Teil des großen Ganzen sind.“