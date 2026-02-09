Vorteilswelt
Topwert seit 2010

Vonn-Sturz vor 1,08 Millionen Zuschauern im ORF!

Olympia
09.02.2026 12:04
Im Schnitt 1,08 Millionen sahen den Sturz von Lindsey Vonn im ORF.
Im Schnitt 1,08 Millionen sahen den Sturz von Lindsey Vonn im ORF.(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Im Schnitt 1,08 Millionen Zuseher waren am Sonntag live in ORF 1 dabei, als Lindsey Vonn bei der Abfahrt der Frauen in Cortina schwer gestürzt ist.

Die Olympia-Übertragung erzielte einen Marktanteil von 69 Prozent, wie der ORF am Montag mitteilte. In den jungen Zielgruppen der Unter 49-Jährigen bzw. Unter 29-Jährigen wurden Marktanteile von 70 bzw. 83 Prozent erreicht. Damit sei das Rennen die meistgesehene Olympia-Abfahrt der Frauen seit 2010 gewesen.

Lesen Sie auch:
Österreich ist im „Medaillenfieber“.
08.02.2026

Hohe Zuschauerzahlen bei Medaillenentscheidungen
Bei den Snowboard-Entscheidungen mit den beiden ersten Medaillen für Österreich waren im Schnitt 597.000 (Parallel-Riesenslalom der Frauen) sowie 679.000 Zuseher (bei den Männern) vor den Fernsehbildschirmen dabei. Auf durchschnittlich 679.000 Zuseher kam der Silber-Lauf von Rodler Jonas Müller.

Live-Streams und Videos-on-Demand
Die Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-Übertragungen und -Sendungen des Sonntags erzielten bisher 684.000 Nettoviews (2,2 Millionen Bruttoviews) und ein Gesamtnutzungsvolumen von rund 25 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream war die Damen-Abfahrt mit einer Durchschnittsreichweite von 68.000.

