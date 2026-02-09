Vonn-Sturz vor 1,08 Millionen Zuschauern im ORF!

Hohe Zuschauerzahlen bei Medaillenentscheidungen

Bei den Snowboard-Entscheidungen mit den beiden ersten Medaillen für Österreich waren im Schnitt 597.000 (Parallel-Riesenslalom der Frauen) sowie 679.000 Zuseher (bei den Männern) vor den Fernsehbildschirmen dabei. Auf durchschnittlich 679.000 Zuseher kam der Silber-Lauf von Rodler Jonas Müller.