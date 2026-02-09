Weil ihm kalt war: Mann legte in Kirche Feuer

Ein Brand in der Pfarrkirche Bruck an der Leitha in Niederösterreich hat Samstagnachmittag die Einsatzkräfte gefordert. Rasch war klar: Er wurde gelegt. Das Motiv des Täters? Ihm war kalt, hat er dem Pfarrer verraten ...
Nach der Brandstiftung in der Pfarrkirche in Bruck an der Leitha am Samstagnachmittag kommen nun immer mehr Details ans Licht. So handelt es sich beim Täter um einen 51-jährigen Polen. Er hatte in der Nebenkapelle Zeitschriften und mehrere Gebetsbücher in die brennenden Opferkerzen geworfen. Damit sich das Feuer ausbreitete, hatte er außerdem auch noch den Kerzenständer umgetreten.
Löschversuch scheiterte zunächst
Passanten erwischten den Zündler jedoch. Zusammen mit dem Pfarrer wurde versucht, die Flammen mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Jedoch vergeblich. Die Feuerwehr musste anrücken. „Wir brachten den Brand mit zwei Atemschutztrupps rasch unter Kontrolle und führten eine Entrauchung des Gebäudes durch“, schildern die Florianis.
Umfassendes Geständnis
In seiner Landessprache verriet der Pole dem Geistlichen, dass er das Gotteshaus nur anzünden wollte, weil ihm kalt gewesen sei. Bei der Polizei legte der Festgenommene wenig später ein Geständnis ab. Der 51-Jährige wurde danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.
