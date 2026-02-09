Weil ihm kalt war: Mann legte in Kirche Feuer

Nach der Brandstiftung in der Pfarrkirche in Bruck an der Leitha am Samstagnachmittag kommen nun immer mehr Details ans Licht. So handelt es sich beim Täter um einen 51-jährigen Polen. Er hatte in der Nebenkapelle Zeitschriften und mehrere Gebetsbücher in die brennenden Opferkerzen geworfen. Damit sich das Feuer ausbreitete, hatte er außerdem auch noch den Kerzenständer umgetreten.