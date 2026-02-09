Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kurioses Motiv

Weil ihm kalt war: Mann legte in Kirche Feuer

Niederösterreich
09.02.2026 11:45
Der 51-Jährige hatte Gebetsbücher in die brennenden Kerzen geworfen und den Ständer anschließend ...
Der 51-Jährige hatte Gebetsbücher in die brennenden Kerzen geworfen und den Ständer anschließend umgetreten.(Bild: LPD NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein Brand in der Pfarrkirche Bruck an der Leitha in Niederösterreich hat Samstagnachmittag die Einsatzkräfte gefordert. Rasch war klar: Er wurde gelegt. Das Motiv des Täters? Ihm war kalt, hat er dem Pfarrer verraten ...

0 Kommentare

Nach der Brandstiftung in der Pfarrkirche in Bruck an der Leitha am Samstagnachmittag kommen nun immer mehr Details ans Licht. So handelt es sich beim Täter um einen 51-jährigen Polen. Er hatte in der Nebenkapelle Zeitschriften und mehrere Gebetsbücher in die brennenden Opferkerzen geworfen. Damit sich das Feuer ausbreitete, hatte er außerdem auch noch den Kerzenständer umgetreten.

Lesen Sie auch:
Das Feuer konnte zum Glück rasch gelöscht werden. Messen müssen aber örtlich verlegt werden.
Täter verhaftet
Brand in Kirche: Passanten stoppten Feuerteufel
07.02.2026

Löschversuch scheiterte zunächst
Passanten erwischten den Zündler jedoch. Zusammen mit dem Pfarrer wurde versucht, die Flammen mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Jedoch vergeblich. Die Feuerwehr musste anrücken. „Wir brachten den Brand mit zwei Atemschutztrupps rasch unter Kontrolle und führten eine Entrauchung des Gebäudes durch“, schildern die Florianis.

Die Pfarrkirche wurde völlig verraucht, die Schadenssumme ist noch unklar.
Die Pfarrkirche wurde völlig verraucht, die Schadenssumme ist noch unklar.(Bild: LPD NÖ)

Umfassendes Geständnis
In seiner Landessprache verriet der Pole dem Geistlichen, dass er das Gotteshaus nur anzünden wollte, weil ihm kalt gewesen sei. Bei der Polizei legte der Festgenommene wenig später ein Geständnis ab. Der 51-Jährige wurde danach auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
„Gewaltsamer“ Überfall
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
„Absolut schrecklich“
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
Düstere Wolken hängen derzeit über dem britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street ...
Epstein-Affäre
Nun rollt weiterer Kopf in britischer Regierung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf