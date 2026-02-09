Highlights: Austria beendet lange Durststrecke

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat einen Fehlstart ins Bundesliga-Frühjahr hingelegt. Die Bullen mussten sich der Wiener Austria am Freitag zu Hause mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Tore von Abubakr Barry (21.) und Johannes Eggestein (24.) bescherten den Favoritnern ihren ersten Auswärtssieg in Salzburg seit mehr als elf Jahren und vorübergehend Tabellenplatz drei. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).