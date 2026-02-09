Vorteilswelt
Kriechmayr über Feller

„Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft“

Olympia
09.02.2026 11:48
Teamkollegen: Manuel Feller (l.) und Vincent Kriechmayr
Teamkollegen: Manuel Feller (l.) und Vincent Kriechmayr
„Ich bin richtig sauer“, gab sich Vincent Kriechmayr nach seiner Fahrt in der Team-Kombination der Herren enttäuscht. Auch die tröstenden Worte von Partner Manuel Feller konnten da nicht helfen ...

Kriechmayr war am Montag gut in die Kombi-Abfahrt gestartet, büßte im unteren Teil jedoch über eine Sekunde ein und schwang schließlich mit einem Rückstand von 1,25 Sekunden auch Giovanni Franzoni im Ziel ab.

„Keinen Gefallen getan“
Feller wird um 14 Uhr einen Husarenritt hinlegen müssen, will das Duo den Tag mit einer Medaille um den Hals beenden. Zwar versuchte der Tiroler, Kriechmayr den Frust zu nehmen, dennoch meinte der Oberösterreich im ORF-Interview: „Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft. Ich war richtig sauer, dass ich da noch eine Sekunde drauf krieg. Es tut mir leid für ihn, da habe ich ihm keinen Gefallen getan.“

Auch die weiteren ÖSV-Duos blieben weit zurück und nehmen den Slalom mit einem Rückstand von 1,27 Sekunden (Hemetsberger/Schwarz, Haaser/Matt) beziehungsweise 1,30 Sekunden (Babinsky/Gstrein) in Angriff.

