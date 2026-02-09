„Keinen Gefallen getan“

Feller wird um 14 Uhr einen Husarenritt hinlegen müssen, will das Duo den Tag mit einer Medaille um den Hals beenden. Zwar versuchte der Tiroler, Kriechmayr den Frust zu nehmen, dennoch meinte der Oberösterreich im ORF-Interview: „Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft. Ich war richtig sauer, dass ich da noch eine Sekunde drauf krieg. Es tut mir leid für ihn, da habe ich ihm keinen Gefallen getan.“