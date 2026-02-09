Alles zum Super-Sonntag ++ Vorschau auf Montag

Bei den Olympischen Winterspielen dürfen sich die österreichischen Fans am Sonntag gleich über drei Medaillen freuen. In unserem Olympia-Studio blicken wir auf die Erfolge von Benjamin Karl, Sabine Payer und Jonas Müller zurück. Außerdem liefern wir einen Ausblick auf den heutigen Tag. Im Fokus steht die Team-Kombi der alpinen Ski-Herren, das Skispringen auf der Normalschanze sowie der Big Air Bewerb der Frauen.