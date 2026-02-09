Alles zum Super-Sonntag ++ Vorschau auf Montag

Alaba-Kumpel zieht in Zypern die sportlichen Fäden
Ex-Profi Sikorski
Bei den Olympischen Winterspielen dürfen sich die österreichischen Fans am Sonntag gleich über drei Medaillen freuen. In unserem Olympia-Studio blicken wir auf die Erfolge von Benjamin Karl, Sabine Payer und Jonas Müller zurück. Außerdem liefern wir einen Ausblick auf den heutigen Tag. Im Fokus steht die Team-Kombi der alpinen Ski-Herren, das Skispringen auf der Normalschanze sowie der Big Air Bewerb der Frauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.