Highlights: Altachs Heimsieg gegen Blau-Weiß Linz

Der SCR Altach darf weiterhin auf einen Platz in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga hoffen. Die Vorarlberger feierten am Sonntag durch ein Tor des in der 75. Minute ausgeschlossenen Mohamed Ouedraogo (28.) einen 1:0-Heimsieg über Blau-Weiß Linz und liegen damit als Neunter nur zwei Punkte hinter Rang sechs. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).