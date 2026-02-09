„Abschied mit Knall, aber nicht wie gewünscht“

„Es war ein Abschied mit Knall, aber nicht wie wir‘s uns gewünscht haben.“ Die Damen-Abfahrt in Cortina wurde am Sonntag von Lindsey Vonns tragischer Verletzung überschattet. Ebenfalls Thema bei „Krone oder Kasperl“ mit Florian Gröger und Anatol Szadeczky: die Olympia-Goldene von Benjamin Karl, der Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der Bundesliga sowie der Super Bowl in den USA. Gute Unterhaltung!
