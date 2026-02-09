Highlights: LASK siegt verdient gegen WSG Tirol

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga nach der Auftaktrunde im Frühjahr mit Tabellenführer Salzburg gleichgezogen. Nach einem 1:0 (1:0) gegen die WSG Tirol liegen die beiden Teams nun bei je 32 Zählern, die Linzer sind aufgrund des 0:3 im direkten Duell im vergangenen August Zweiter. Die Highlights sehen Sie hier in Kooperation mit Sky Sport Austria im Video (oben).