Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch zu Weihnachten

Stille Helden, rund um die Uhr im Einsatz!

Burgenland
25.12.2025 14:00
Bei schweren Unfällen ist die Crew des Notarzthelikopters startklar.
Bei schweren Unfällen ist die Crew des Notarzthelikopters startklar.(Bild: Christian Schulter)

Einsatzkräfte, Mediziner und Sanitäter arbeiten immer, damit es allen anderen gut geht. Ihnen gilt unser Dank!

0 Kommentare

Um Gottes Willen, ich befürchte, Mario ist tot!“ Geschockt stürmte eine Wirtin aus dem Bezirk Oberwart an die Schank, nachdem sie ihren Lebensgefährten (54) reglos in der Wohnung im 1. Stock gefunden hatte. Ein Gast, ein Nachbar und ein Sanitäter eilten zu Hilfe. Kein Puls mehr, die Atmung hatte ausgesetzt: Das Leben des Kollapsopfers hing an einem seidenen Faden. Ein Notarztteam setzte die Reanimation fort. „Nach Elektro-Schocks mit dem Defibrillator hatte der Patient wieder ein Lebenszeichen gezeigt. Sein Kreislauf stabilisierte sich“, konnte beruhigt werden.

Zeitig in der Früh löste ein Unfall in Oberwart einen Großeinsatz aus.
Zeitig in der Früh löste ein Unfall in Oberwart einen Großeinsatz aus.(Bild: Stadtfeuerwehr Oberwart)
In der Landessicherheitszentrale laufen alle Fäden zusammen.
In der Landessicherheitszentrale laufen alle Fäden zusammen.(Bild: Karl Grammer)
Im Notfall sind erfahrene Ärzte mit ihren Teams im Spital zur Stelle.
Im Notfall sind erfahrene Ärzte mit ihren Teams im Spital zur Stelle.(Bild: Robert Kneschke)
Fast keine Pause bei der Arbeit: Die Polizei hat immer für Ordnung zu sorgen.
Fast keine Pause bei der Arbeit: Die Polizei hat immer für Ordnung zu sorgen.(Bild: Christian Schulter)

Schon um 4.24 Uhr in der Früh sind am 24. Dezember die Mitglieder der stets einsatzbereiten Stadtfeuerwehr Oberwart aus dem Schlaf gerissen worden. „Unfall mit eingeklemmter Person“, lautete der Alarm. Wenige Augenblicke später rückten fünf Einsatzfahrzeuge aus, jene der Rettung, des Notarztes und der Polizei inklusive. „Zum Glück konnte Entwarnung gegeben werden. Entgegen der Erstmeldung war niemand eingeklemmt“, teilten die Helfer erleichtert mit. Zum Erstaunen aller war der Unfallwagen komplett leer. Kurz darauf konnte der Lenker von Exekutivbeamten unverletzt aufgegriffen werden.

Nonstop-Dienste sind eine große Herausforderung
Solche teils gefährlichen Situationen zeigen, wie wichtig ein funktionierendes Rettungs- und Gesundheitssystem und die Menschen dahinter sind. „Ganz besonders die medizinische Versorgung muss höchsten Standards entsprechen und für alle zugänglich bleiben“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Dieser Tage gilt der Dank vor allem den Ärzten, Pflegekräften, Sanitätern und Mitarbeitern in Kliniken des Landes und im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, die über die Feiertage voll im Einsatz sind.

Eine Weihnachtstour absolvierte Militärkommandant Gernot Gasser noch vor dem Heiligen Abend. Unter anderem besuchte er im Stützpunkt des Bundesheeres in Parndorf 33 Soldaten, die bis Silvester durchgehend im Dienst sind.

Brigadier Gasser bei den Soldaten, die bis Silvester im Dienst sind.
Brigadier Gasser bei den Soldaten, die bis Silvester im Dienst sind.(Bild: Reinhard Judt)

Vom Brigadier gab es kleine Geschenke, für den Kompaniekommandanten Christian Baumgartner sogar eine Urkunde und Medaille. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-1° / 0°
Symbol bedeckt
Güssing
0° / 1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-2° / -0°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
-0° / 1°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 0°
Symbol Schneefall

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
192.144 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.428 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.583 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Burgenland
Hans Peter Doskozil
„Ein frohes Fest und friedliche Feiertage!“
Ungewöhnlicher Einsatz
Nach Alarm: Elch „Emil“ entpuppt sich als Esel
Kennen Sie den Mann?
Fotos vom mutmaßlichen Bankräuber veröffentlicht
Spenden für RAINBOWS
Begleitung für Kinder mit traurigen Weihnachten
Neusiedl am See
Striktes „Nein“ für Gratis-Eintritt ins Seebad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf