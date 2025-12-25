Stille Helden, rund um die Uhr im Einsatz!

Um Gottes Willen, ich befürchte, Mario ist tot!“ Geschockt stürmte eine Wirtin aus dem Bezirk Oberwart an die Schank, nachdem sie ihren Lebensgefährten (54) reglos in der Wohnung im 1. Stock gefunden hatte. Ein Gast, ein Nachbar und ein Sanitäter eilten zu Hilfe. Kein Puls mehr, die Atmung hatte ausgesetzt: Das Leben des Kollapsopfers hing an einem seidenen Faden. Ein Notarztteam setzte die Reanimation fort. „Nach Elektro-Schocks mit dem Defibrillator hatte der Patient wieder ein Lebenszeichen gezeigt. Sein Kreislauf stabilisierte sich“, konnte beruhigt werden.