Freundin mit Glätteisen und Musikbox attackiert

Erneut ist es in Wien zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Am Donnerstagabend hatte ein 26-Jähriger von außen ein Küchenfenster eingetreten, nachdem seine Freundin ihn nicht in ihre Wohnung lassen wollte. Kurz darauf bedrohte er sie mit einer zerbrochenen Glasscherbe mit dem Umbringen.