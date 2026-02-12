Bürgermeister und Florianis auf Braten-Jagd

Dass ein Braten am „gumpiga Donnschtig“ nicht unbeaufsichtigt bleiben sollte, bewiesen auch der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann und seine beiden Stadträte Andreas Fritz-Wachter und Joachim Weixlbaumer. Gegen 11.30 Uhr schlugen die Stadtpolitiker – unterstützt durch ein Ablenkungsmanöver der Kinder der Kleinkindbetreuung „Farbtüpfle“ – in der „SeneCura“ zu. Tschann und seine Mitstreiter kehrten jedoch reumütig zurück, um den Braten mit allen zu verspeisen.