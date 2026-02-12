Vorteilswelt
Gumpiga Donnschtig

Bürgermeister und Florianis auf Braten-Jagd

Vorarlberg
12.02.2026 15:55
Der Coup der Feuerwehr Rankweil ist gelungen. Anschließend wurde im Feuerwehrhaus gefeiert.
Der Coup der Feuerwehr Rankweil ist gelungen. Anschließend wurde im Feuerwehrhaus gefeiert.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Gleich aus zwei Gasthausküchen klauten die Rankweiler Florianijünger  Rankweil den Braten samt Beilage. In Bludenz hatten es Bürgermeister Simon Tschann und einige der Stadträte auf das Mittagsmahl in der „SeneCura“ abgesehen.  

0 Kommentare

Der Plan der Feuerwehr war wohlüberlegt: Die Wirtsleute des Gasthofs Mohren und des Rankweiler Hofs wurden durch einen fingierten Bobby-Car-Unfall bzw. einen Brand im Garten abgelenkt. Auch die Polizei drückte ein Auge zu und ließ die Florianis mitsamt den Braten abziehen. Der erfolgreiche Coup wurde anschließend im Feuerwehrhaus gefeiert. 

Simon Tschann und seine beiden Stadträte Andreas Fritz-Wachter und Joachim Weixlbaumer klauten ...
Simon Tschann und seine beiden Stadträte Andreas Fritz-Wachter und Joachim Weixlbaumer klauten den Braten.(Bild: Stadt Bludenz)
Simon Tschann kehrte mit dem Braten zurück, um diesen zu teilen.
Simon Tschann kehrte mit dem Braten zurück, um diesen zu teilen.(Bild: Stadt Bludenz)
Tschanns kleine Helfer von der Kleinkindbetreuung „Farbtüpfle“.
Tschanns kleine Helfer von der Kleinkindbetreuung „Farbtüpfle“.(Bild: Stadt Bludenz)

Dass ein Braten am „gumpiga Donnschtig“ nicht unbeaufsichtigt bleiben sollte, bewiesen auch der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann und seine beiden Stadträte Andreas Fritz-Wachter und Joachim Weixlbaumer.  Gegen 11.30 Uhr schlugen die Stadtpolitiker – unterstützt durch ein Ablenkungsmanöver der Kinder der Kleinkindbetreuung „Farbtüpfle“ – in der „SeneCura“ zu. Tschann und seine Mitstreiter kehrten jedoch reumütig zurück, um den Braten mit allen zu verspeisen.

Der „närrische Diebstahl“ steht in alter Tradition: Seit dem 13. Jahrhundert dürfen Narren am „gumpiga Donnerstag“ symbolisch einen Braten stehlen – einst die letzte Gelegenheit vor der Fastenzeit, Fleisch zu genießen. 

Vorarlberg
12.02.2026 15:55
Vorarlberg
