Fußgängerin in Dornbirn von Auto erfasst

Eine 66 Jahre alte Frau wurde am Mittwoch in Dornbirn (Vorarlberg) verletzt, als sie mit einem Auto kollidierte. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr überquerte eine 66-jährige Fußgängerin den Schutzweg über die Stadtstraße beim Dornbirner Rathaus. Dabei wurde sie von einem in Richtung Hohenems fahrenden Auto erfasst. Dieses wurde von einem 78-jährigen Mann gelenkt.
Erst wurde die Frau gegen die Windschutzscheibe geschleudert, dann stürzte sie auf die Straße und blieb dort verletzt liegen. Zufällig anwesende Rettungssanitäter führten die Erstversorgung der verletzten 66-Jährigen durch. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung ins Dornbirner Stadtspital gebracht. Der Grad der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.