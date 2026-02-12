Fußgängerin in Dornbirn von Auto erfasst

Erst wurde die Frau gegen die Windschutzscheibe geschleudert, dann stürzte sie auf die Straße und blieb dort verletzt liegen. Zufällig anwesende Rettungssanitäter führten die Erstversorgung der verletzten 66-Jährigen durch. Anschließend wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung ins Dornbirner Stadtspital gebracht. Der Grad der Verletzungen ist derzeit noch nicht bekannt. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.