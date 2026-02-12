Mehrfacher Überschlag mitten auf der Autobahn

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochnachmittag bei Schlins aufgrund eines Bremsmanövers von der Rheintalautobahn A14 abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen. Der total beschädigte Pkw kam in einem Straßengraben zu liegen, informierte die Polizei. Der verletzte 40-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.