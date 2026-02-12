Mehrfacher Überschlag mitten auf der Autobahn

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg: Ein 40 Jahre alter Mann musste seinen Wagen abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw.
Ein 40-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochnachmittag bei Schlins aufgrund eines Bremsmanövers von der Rheintalautobahn A14 abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen. Der total beschädigte Pkw kam in einem Straßengraben zu liegen, informierte die Polizei. Der verletzte 40-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Der Unfalllenker gab an, einen Lkw überholt zu haben, als sein Vordermann plötzlich stark abgebremst habe. Als er daraufhin ebenfalls auf die Bremse trat, geriet sein Wagen ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.