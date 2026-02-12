Vorteilswelt
Bei Bremsmanöver

Mehrfacher Überschlag mitten auf der Autobahn

Vorarlberg
12.02.2026 10:53
Der demolierte Pkw am Dach liegend neben der Autobahn
Der demolierte Pkw am Dach liegend neben der Autobahn
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch auf der Rheintalautobahn in Vorarlberg: Ein 40 Jahre alter Mann musste seinen Wagen abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. 

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am späten Mittwochnachmittag bei Schlins aufgrund eines Bremsmanövers von der Rheintalautobahn A14 abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug mehrmals überschlagen. Der total beschädigte Pkw kam in einem Straßengraben zu liegen, informierte die Polizei. Der verletzte 40-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Die Unfallstelle
Die Unfallstelle

Der Unfalllenker gab an, einen Lkw überholt zu haben, als sein Vordermann plötzlich stark abgebremst habe. Als er daraufhin ebenfalls auf die Bremse trat, geriet sein Wagen ins Schleudern und kam rechts von der Straße ab.

Vorarlberg
