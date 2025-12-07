„Freuen uns alle riesig auf das Duell mit Messi!“

Denn die Lichtgestalt prallt mit den Gauchos im zweiten Gruppenspiel am 22. Juni auf das ÖFB-Team: „Es ist was ganz Spezielles, auf Messi zu treffen. Wir freuen uns alle riesig darauf“, meint Christoph Baumgartner. Messi machte zwar zuletzt seine Teilnahme von seiner Fitness abhängig: „Ich hoffe, dass ich dabei sein kann.“ Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Ausnahmekönner auflaufen wird.