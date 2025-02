Jeden dritten Tag wird ein Justizbeamter verletzt

Knapp 1000 Häftlinge benötigten im Vorjahr ein Substitutionsprogramm, also Ersatzdrogen. Denn sie sind suchtkrank. „Diese Zahl ist extrem hoch, wobei vielfach auch Missbrauch betrieben wird“, ärgert sich Schuh und nennt Beispiele: „Häftlinge erbrechen gezielt Substitutionsmittel, um sie an andere Gefangene weiterzuverkaufen. Zudem fordern oder erschleichen sie sich zusätzliche Medikamente wie Benzodiazepine, um sie als Rauschmittel zu missbrauchen. Statt eines medizinisch begleiteten kalten Entzuges hält die Justiz an dieser fragwürdigen Praxis fest – zulasten der Steuerzahler“. Allein 2024 wurden um die 1900 Suchtmittel und Medikamente in den Haftzellen sichergestellt.