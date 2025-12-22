Foto von Trump wieder in Epstein-Akten aufgenommen

Das Foto zeigt einen Schreibtisch mit einer geöffneten Schublade, in der ein Bild von Trump mit mehreren Frauen liegt. Die Bedenken, es öffentlich zu zeigen, hätten „nichts mit Präsident Trump zu tun“ gehabt, sagte US-Vize-Justizminister Todd Blanche. Nach der Prüfung habe man nun festgestellt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass auf dem Foto Opfer von Epstein abgebildet seien. Man habe das Bild daher ohne Änderung oder Schwärzung wieder veröffentlicht.