Bedenken wegen Frauen

Foto von Trump wieder in Epstein-Akten aufgenommen

Außenpolitik
22.12.2025 06:42
US-Präsident Donald Trump hat den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gut gekannt.
US-Präsident Donald Trump hat den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gut gekannt.(Bild: AFP/JIM WATSON)

Das US-Justizministerium hat ein Foto von Präsident Donald Trump entfernt und wieder in die Akten zum Fall des verstorbenen Jeffrey Epstein gegeben. Zwischendurch war es überprüft worden, um mögliche abgebildete Opfer des Sexualstraftäters zu schützen.

Das Foto zeigt einen Schreibtisch mit einer geöffneten Schublade, in der ein Bild von Trump mit mehreren Frauen liegt. Die Bedenken, es öffentlich zu zeigen, hätten „nichts mit Präsident Trump zu tun“ gehabt, sagte US-Vize-Justizminister Todd Blanche. Nach der Prüfung habe man nun festgestellt, dass es keine Beweise dafür gebe, dass auf dem Foto Opfer von Epstein abgebildet seien. Man habe das Bild daher ohne Änderung oder Schwärzung wieder veröffentlicht.

Ein weiteres Foto zeigte Trump mit seiner Ehefrau Melania, Epstein und dessen langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell. Der US-Präsident kannte den Sexualstraftäter gut, allerdings gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass er in die Verbrechen verwickelt war.

Wie berichtet, hatte das US-Justizministerium am Freitag Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein veröffentlicht, der 2019 im Gefängnis Suizid beging. Da die Opfer geschützt werden sollen, werden die Daten der Reihe nach freigegeben. Aufgrund der umfangreichen Schwärzungen äußerten einige Politikerinnen und Politiker in den USA Kritik. Der demokratische Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, fordert eine „vollständige und umfassende Untersuchung“.

Der Finanzberater Epstein soll zahlreiche Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und an Prominente weitergeleitet haben. Er bekannte sich teilweise schuldig.

