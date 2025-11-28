Die Schlagzeilen des Jahres!

Vorteilswelt
28.11.2025 09:44
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Das „Schlagzeilen Buch 2025“ der Kronen Zeitung ist mehr als ein Jahresrückblick – es ist eine Sammlung der bewegendsten Geschichten, die Österreich in den letzten zwölf Monaten geprägt haben. Ab sofort im Handel und in Ihrer „Krone“-Vorteilswelt erhältlich.

Die militärische Rache Israels gegen die Hamas-Terroristen mit Tausenden toten Zivilisten in Gaza schockiert weiterhin die Welt. Ganz Österreich trauert nach dem Amoklauf eines Schulabbrechers mit neun Opfern in einem Grazer Gymnasium. Indes hoffen die Katholiken, dass Papst Leo XIV. den Versöhnungsweg von Vorgänger Franziskus beibehält. Zumindest bei der Ski-WM in Schladming kann unser Land über fünf Medaillen, davon zwei in Gold, jubeln.

Das Autorenduo Christoph Matzl und Christoph Budin hat die „Storys des Jahres“ samt den globalen Schlagzeilen für Sie neu zusammengefasst. Mit den treffendsten Kommentaren versehen und den besten Fotos bebildert.

DIE DENKWÜRDIGSTEN SEITEN DES JAHRES!

  • Jetzt bestellen auf www.kronevorteilswelt.at (zzgl. Versandkosten).
  • TIPP: Bestellen Sie versandkostenfrei das Krone- Schlagzeilenbuch in der Krone-Vorteilswelt und Sie erhalten gratis ein Krone-Magazin als Geschenk dazu.

Zum Shop: http://www.kronevorteilswelt.at 

Tel.: 05 7060-600 (Mo.-Fr. 7-16 Uhr)

