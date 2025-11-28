Die Schlagzeilen des Jahres!

Die militärische Rache Israels gegen die Hamas-Terroristen mit Tausenden toten Zivilisten in Gaza schockiert weiterhin die Welt. Ganz Österreich trauert nach dem Amoklauf eines Schulabbrechers mit neun Opfern in einem Grazer Gymnasium. Indes hoffen die Katholiken, dass Papst Leo XIV. den Versöhnungsweg von Vorgänger Franziskus beibehält. Zumindest bei der Ski-WM in Schladming kann unser Land über fünf Medaillen, davon zwei in Gold, jubeln.