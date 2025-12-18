Die „Krone“ schickt Sie zu Plácido Domingo

Ein Weltstar, eine Traumstimme und ein unvergesslicher Sommerabend: Plácido Domingo, einer der größten Tenöre unserer Zeit, krönt am 7. Juni 2026 das spektakuläre Summer Opening Schladming-Dachstein. Und die „Krone“ bringt Sie zum Startenor. Wir verlosen 5x2 Tickets für seinen Auftritt im Rahmen des Summer Opening Schladming-Dachstein.
Fünf Tage, fünf Konzerte, fünf Musikrichtungen: Mit dem Summer Opening Schladming-Dachstein wird das Planai-Stadion von 3. bis 7. Juni zur spektakulärsten Open-Air-Bühne des Landes. Internationale Stars, heimische Größen und ein Weltstar der Klassik sorgen für einen Musik-Marathon, der seinesgleichen sucht.
Den energiegeladenen Auftakt am 3. Juni liefern Scooter. Mit ihren Techno-Hits rund um Frontmann H.P. Baxxter bringen sie die Planai garantiert zum Beben. Am 4. Juni zeigt Sarah Connor die gefühlvolle Seite des Festivals mit großen Pop-Hits und emotionalen Balladen. Am 5. Juni übernimmt Roland Kaiser das Kommando. Der Schlager-Star begeistert seit Jahrzehnten Generationen von Fans mit seinen Klassikern.
Der 6. Juni steht ganz im Zeichen des Austropop: Rainhard Fendrich sorgt mit Songs wie „I am from Austria“ für Gänsehaut. Den krönenden Abschluss bildet am 7. Juni ein Weltstar von Rang und Namen: Plácido Domingo. Der legendäre Tenor bringt große Klassik unter freiem Himmel nach Schladming und mit der „Krone“ können Sie dabei sein!
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Für den Auftritt von Star-Tenor Plácido Domingo am 7. Juni im Rahmen des Summer Opening Schladming-Dachstein verlost die „Krone“ 5x2 Tickets! Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 7. Jänner.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters und jenen, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
