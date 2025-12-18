Kenianer lässt bei WM-Debüt Ally Pally ausflippen

Rechenfehler, Wespe und trotzdem der Sieg

Zunächst hatte der Außenseiter ein Finish von 135 Punkten gespielt und sich danach gefeiert, obwohl er noch einen Rest von zehn Punkten übrig hatte. Später musste er die Doppel-20 erwischen, warf aber auf die Doppel-16 und traf auch diese. „Ich bin glücklich, dass es nicht entscheidend war, dass ich mich verrechnet habe“, sagte der 35-Jährige auf der Bühne bei Sky.