Ho-Rückzug: Pratersauna bekommt neuen Eigentümer

Abwechslungsreiches Programm

„Unser Ziel für die Pratersauna ist es, einen lebendigen Raum zu schaffen, der sowohl als Open Space als auch als Art Space fungiert und in dem sich jeder willkommen fühlt. Wir möchten die Pratersauna zu einem Ort der Begegnung und Inspiration machen, an dem Kreativität in all ihren Facetten gefeiert wird. Neben einem abwechslungsreichen Programm werden wir nicht nur ein beeindruckendes Line-up mit nationalen und internationalen Künstlern präsentieren, sondern auch den kreativen Köpfen der Stadt sowie Festivals eine neue Heimat bieten“, so Szene-Experte Sebastian Müller-Klasz in einer Aussendung.