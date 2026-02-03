Vonn-Drama! „Hätte mit allem gerechnet, aber …“

Der Traum von den Olympischen Spielen ist für Lindsey Vonn noch nicht ausgeträumt – eine schwere Verletzung verändert die Vorzeichen allerdings erheblich. Dennoch traut Viktoria Rebensburg ihrer ehemaligen Kontrahentin einen Coup zu. Dass sich Vonn bei ihrem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen hat, überrascht die Deutsche allerdings.
„Es tut mir super leid für sie, weil sie wirklich alles auf dieses Ziel ausgerichtet hat. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Kreuzbandriss“, erklärte Rebensburg im Interview mit „Eurosport“. Die Deutsche leidet mit der US-Amerikanerin.
Gleichwohl traut das ehemalige Ski-Ass der Ski-Queen einen Coup weiter zu. „Wenn man Lindsey Vonn kennt und weiß, wie viele Verletzungen und Comebacks sie bereits in ihrer Karriere hatte – wenn jemand damit umgehen kann, dann ist es Lindsey.“
Trainings geben die Richtung vor
Für die 41-Jährige gäbe es jetzt „keinen anderen Weg“, ist Rebensburg sicher. Vor allem die anstehenden Abfahrtstrainings werden zeigen, was für Vonn noch möglich ist. „Wie reagiert das Knie? Hält es überhaupt den Belastungen stand? Ist es stabil? Dann kann man weiter in Richtung Rennen sehen und ich hoffe, dass sie am Start steht“, so die Deutsche.
US-Ski-Star Vonn hat sich am vergangenen Freitag beim Sturz in der alpinen Weltcupabfahrt von Crans-Montana das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Das sagte die 41-Jährige am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo in einer Pressekonferenz. Vonn strebt trotz der Blessur ebendort einen Start am Sonntag (11.30 Uhr) in der Olympia-Abfahrt an. „Ich muss die Abfahrtstrainings abwarten. Das Knie könnte instabil sein. Solange ich es aber stabil halte, sollte es okay sein.“
