Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Ski-Ass leidet mit

Vonn-Drama! „Hätte mit allem gerechnet, aber …“

Olympia
03.02.2026 22:21
Lindsey Vonn möchte trotz Kreuzbandriss an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ein ehemaliges ...
Lindsey Vonn möchte trotz Kreuzbandriss an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ein ehemaliges Ski-Ass traut ihr weiterhin einen Coup zu.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Traum von den Olympischen Spielen ist für Lindsey Vonn noch nicht ausgeträumt – eine schwere Verletzung verändert die Vorzeichen allerdings erheblich. Dennoch traut Viktoria Rebensburg ihrer ehemaligen Kontrahentin einen Coup zu. Dass sich Vonn bei ihrem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen hat, überrascht die Deutsche allerdings. 

0 Kommentare

„Es tut mir super leid für sie, weil sie wirklich alles auf dieses Ziel ausgerichtet hat. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Kreuzbandriss“, erklärte Rebensburg im Interview mit „Eurosport“. Die Deutsche leidet mit der US-Amerikanerin.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn
Ski-Queen verkündet:
Vonn will mit Kreuzbandriss bei Olympia starten!
03.02.2026
Diskutieren Sie mit!
Vonn-Comeback: Reicht es für eine Medaille?
03.02.2026
Kämpft um Olympia
Vonn emotional: „... bis ich das MRT vor mir sah“
03.02.2026

Gleichwohl traut das ehemalige Ski-Ass der Ski-Queen einen Coup weiter zu. „Wenn man Lindsey Vonn kennt und weiß, wie viele Verletzungen und Comebacks sie bereits in ihrer Karriere hatte – wenn jemand damit umgehen kann, dann ist es Lindsey.“ 

Trainings geben die Richtung vor
Für die 41-Jährige gäbe es jetzt „keinen anderen Weg“, ist Rebensburg sicher. Vor allem die anstehenden Abfahrtstrainings werden zeigen, was für Vonn noch möglich ist. „Wie reagiert das Knie? Hält es überhaupt den Belastungen stand? Ist es stabil? Dann kann man weiter in Richtung Rennen sehen und ich hoffe, dass sie am Start steht“, so die Deutsche. 

Viktoria Rebensburg traut Lindsey Vonn weiterhin einen Olympia-Coup zu.
Viktoria Rebensburg traut Lindsey Vonn weiterhin einen Olympia-Coup zu.(Bild: GEPA)

US-Ski-Star Vonn hat sich am vergangenen Freitag beim Sturz in der alpinen Weltcupabfahrt von Crans-Montana das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Das sagte die 41-Jährige am Dienstag in Cortina d‘Ampezzo in einer Pressekonferenz. Vonn strebt trotz der Blessur ebendort einen Start am Sonntag (11.30 Uhr) in der Olympia-Abfahrt an. „Ich muss die Abfahrtstrainings abwarten. Das Knie könnte instabil sein. Solange ich es aber stabil halte, sollte es okay sein.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
178.765 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
150.527 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
120.201 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Olympia
Ex-Ski-Ass leidet mit
Vonn-Drama! „Hätte mit allem gerechnet, aber …“
In Mailand zu Gast
Rap-Ikone Snoop Dogg fasziniert von US-Olympia-Ass
Frust bei DSV-Adlern
Ansage vom Coach: „Ist in Österreich anders!“
92 Prozent der Aktiven
Mehr als 7100 Dopingproben im Olympia-Vorfeld
Kein Ice House mehr!
Olympia: Neuer Name für das Haus des US-Teams
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf