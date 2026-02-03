Vonn-Drama! „Hätte mit allem gerechnet, aber …“

Trainings geben die Richtung vor

Für die 41-Jährige gäbe es jetzt „keinen anderen Weg“, ist Rebensburg sicher. Vor allem die anstehenden Abfahrtstrainings werden zeigen, was für Vonn noch möglich ist. „Wie reagiert das Knie? Hält es überhaupt den Belastungen stand? Ist es stabil? Dann kann man weiter in Richtung Rennen sehen und ich hoffe, dass sie am Start steht“, so die Deutsche.