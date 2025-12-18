Tirol: Bub (10) bei mysteriösem Skiunfall verletzt

Ein mysteriöser Ski-Unfall am Mittwochvormittag in Kappl (Bezirk Landeck) beschäftigt aktuell die Tiroler Polizei. Ein junger Skifahrer aus Polen (10) kam bei einer Pistenkreuzung zu Sturz. Als ihn seine Eltern entdeckten, lag er verletzt am Boden, seine Skibrille und seine Jacke waren beschädigt.
Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Skigebiet Kappl Dias auf der blauen Piste Nr. 5. Dort war der junge Pole gemeinsam mit seinen Eltern unterwegs. Der Zehnjährige dürfte etwas vor den beiden Erwachsenen unterwegs gewesen sein.
Im Bereich der Pistenkreuzung zur schwarzen Piste Nr. 10 fanden sie ihn auf Höhe des Bergrestaurants „Almstüberl“ rund zehn Meter unterhalb der Piste liegen. Der Bub wies Verletzungen auf.
Er konnte sich nicht an das offenbare Unfallgeschehen erinnern.
Brille und Jacke beschädigt, Polizei sucht Zeugen
Zudem waren seine Skibrille und seine Jacke beschädigt. „Er konnte sich nicht an das offenbare Unfallgeschehen erinnern“, heißt es seitens der Polizei. Der Bub wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Die Polizeiinspektion Ischgl bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden unter Tel.: 059133/7142.
