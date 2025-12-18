Tirol: Bub (10) bei mysteriösem Skiunfall verletzt

Ein mysteriöser Ski-Unfall am Mittwochvormittag in Kappl (Bezirk Landeck) beschäftigt aktuell die Tiroler Polizei. Ein junger Skifahrer aus Polen (10) kam bei einer Pistenkreuzung zu Sturz. Als ihn seine Eltern entdeckten, lag er verletzt am Boden, seine Skibrille und seine Jacke waren beschädigt.