Maulwurf in Kabine! So entlarvte Flick Übeltäter

Mit einem raffinierten Trick hat Hansi Flick offenbar den Maulwurf in der Barcelona-Kabine entlarven können. Nachdem in den vergangenen Wochen wiederholt interne Informationen an die Öffentlichkeit geraten waren, soll der Trainer seinen Hauptverdächtigen mit einer bewusst falschen Information gefüttert haben.
Laut dem Journalisten Rafael Hernandez habe Flick der Person erklärt, Wojciech Szczesny würde am Dienstagabend bei Cup-Spiel gegen Guadalajara im Tor stehen.
Das war allerdings geschwindelt, Flick setzte stattdessen auf Rückkehrer Marc-Andre ter Stegen. Da war es allerdings bereits zu spät, Berichte, der Pole würde zwischen den Pfosten zu sehen sein, machten bereits die Runde.
Nun drohen Konsequenzen
Um wen genau es sich bei dem Maulwurf handelt, wollte der FC Barcelona nicht bekannt geben, jedenfalls dürfte die Aktion Konsequenzen mit sich ziehen. Blöd, wenn der Trainer eine Spur listiger ist ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.