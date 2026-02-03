Vorteilswelt
Feinschliff in Woking

F1-Champ Norris: „Lieber die Rolle des Gejagten!“

Formel 1
03.02.2026 07:04
Weltmeister Lando Norris sucht nach dem Feinschliff für den Wüstentest in Bahrain.
Weltmeister Lando Norris sucht nach dem Feinschliff für den Wüstentest in Bahrain.(Bild: GEPA)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

„Lieber die Rolle des Gejagten!“ Weltmeister Lando Norris und McLaren holen sich vor dem letzten Formel-1-Test in Bahrain den Feinschliff in Woking.

Nach Barcelona ist vor Bahrain – nach den Funktionstests am Circuit de Catalunya am Rande der katalanischen Metropole herrschte bei den Teams durchwegs Zuversicht, auch wenn zum Beispiel Weltmeister Lando Norris (erstmals mit der Startnummer 1 unterwegs) erklärte, dass man „noch einige Verbesserungspotenziale identifiziert hat“. Daher wird diese Woche in der Zentrale in Woking unter Hochdruck Hand an den MCL40 gelegt, damit man danach ab 11. Februar in der arabischen Wüste nicht mehr über die Standfestigkeit, sondern ausschließlich über den Leistungsgewinn nachdenken kann.

Lando Norris
Lando Norris(Bild: GEPA)

„Eines ist auch sicher: diese Autos erfordern definitiv eine neue Denk- und Fahrweise“, so Norris. „Diese Woche werden wir mit unserem Simulator-Team hart arbeiten, um bestens vorbereitet nach Bahrain gehen zu können.“

30 Tage vor dem WM-Start in Melbourne ist die Jagd auf den Branchenprimus McLaren voll im Gange. Und wie fühlt sich eigentlich der Champion in seiner Rolle als der große Gejagte? „Ich kenne beide Situationen, auch die des Jägers. Ich konnte in beiden Fällen meine Leistung auf der Rennstrecke bringen. Von daher ist es mir egal, ob ich Verfolger oder Gejagter bin. Trotzdem glaube ich, dass es eine Spur angenehmer ist, gejagt zu werden, weil das bedeutet ja, dass man die Nase vorn hat, und das ist sehr gut“, schmunzelte Norris.

Datet Hamilton It-Girl Kardashian?
Neuigkeiten gibt's von Lewis Hamilton. Der Rekord-Weltmeister soll laut „The Sun" ein Romantik-Wochenende im Luxushotel „Estelle Manor" in Oxford mit Kim Kardashian verbracht haben …

