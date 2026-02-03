F1-Champ Norris: „Lieber die Rolle des Gejagten!“

„Lieber die Rolle des Gejagten!“ Weltmeister Lando Norris und McLaren holen sich vor dem letzten Formel-1-Test in Bahrain den Feinschliff in Woking.
Nach Barcelona ist vor Bahrain – nach den Funktionstests am Circuit de Catalunya am Rande der katalanischen Metropole herrschte bei den Teams durchwegs Zuversicht, auch wenn zum Beispiel Weltmeister Lando Norris (erstmals mit der Startnummer 1 unterwegs) erklärte, dass man „noch einige Verbesserungspotenziale identifiziert hat“. Daher wird diese Woche in der Zentrale in Woking unter Hochdruck Hand an den MCL40 gelegt, damit man danach ab 11. Februar in der arabischen Wüste nicht mehr über die Standfestigkeit, sondern ausschließlich über den Leistungsgewinn nachdenken kann.
„Eines ist auch sicher: diese Autos erfordern definitiv eine neue Denk- und Fahrweise“, so Norris. „Diese Woche werden wir mit unserem Simulator-Team hart arbeiten, um bestens vorbereitet nach Bahrain gehen zu können.“
30 Tage vor dem WM-Start in Melbourne ist die Jagd auf den Branchenprimus McLaren voll im Gange. Und wie fühlt sich eigentlich der Champion in seiner Rolle als der große Gejagte? „Ich kenne beide Situationen, auch die des Jägers. Ich konnte in beiden Fällen meine Leistung auf der Rennstrecke bringen. Von daher ist es mir egal, ob ich Verfolger oder Gejagter bin. Trotzdem glaube ich, dass es eine Spur angenehmer ist, gejagt zu werden, weil das bedeutet ja, dass man die Nase vorn hat, und das ist sehr gut“, schmunzelte Norris.
Datet Hamilton It-Girl Kardashian?
Neuigkeiten gibt’s von Lewis Hamilton. Der Rekord-Weltmeister soll laut „The Sun“ ein Romantik-Wochenende im Luxushotel „Estelle Manor“ in Oxford mit Kim Kardashian verbracht haben …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.