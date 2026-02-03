F1-Champ Norris: „Lieber die Rolle des Gejagten!“

30 Tage vor dem WM-Start in Melbourne ist die Jagd auf den Branchenprimus McLaren voll im Gange. Und wie fühlt sich eigentlich der Champion in seiner Rolle als der große Gejagte? „Ich kenne beide Situationen, auch die des Jägers. Ich konnte in beiden Fällen meine Leistung auf der Rennstrecke bringen. Von daher ist es mir egal, ob ich Verfolger oder Gejagter bin. Trotzdem glaube ich, dass es eine Spur angenehmer ist, gejagt zu werden, weil das bedeutet ja, dass man die Nase vorn hat, und das ist sehr gut“, schmunzelte Norris.