PV-Paneele werfen bald Schatten auf den Donaudamm

PV auch für Hochwasserschutz

Kritisch gesehen werden auch die mögliche Blendwirkungen der Module und deren Auswirkungen auf die Wildtiere. Zudem stellen sich Fragen zur Sicherheit bei Einsätzen von Feuerwehr oder Rettung. Der Verbund betont den Pilotcharakter. Ziel sei es, bestehende Schutzdämme doppelt zu nutzen – für Flutschutz und saubere Stromerzeugung, und das ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Die Ausgestaltung befinde sich noch in der Vorprüfungsphase und werde im Genehmigungsverfahren mit Behörden und Sachverständigen abgestimmt. Ein Bürgerdialog sei ebenfalls vorgesehen.