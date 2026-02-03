Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Großanlage

PV-Paneele werfen bald Schatten auf den Donaudamm

Niederösterreich
03.02.2026 06:30
Noch lässt es sich am Damm im Bezirk Melk gut rodeln – doch bald könnte eine Photovoltaik-Anlage ...
Noch lässt es sich am Damm im Bezirk Melk gut rodeln – doch bald könnte eine Photovoltaik-Anlage dieses Vergnügen stoppen.(Bild: zVg/FG)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Um Aussicht auf den blauen Strom und Verlust ihres Naherholungsparadieses bangen Anrainer in Krummnußbaum in Niederösterreich – denn der Damm soll schon bald mit Paneelen „zugepflastert“ werden.

0 Kommentare

Der Donaudamm ist für uns mehr als Hochwasserschutz. Er ist Spazierweg, Aussichtspunkt und Naherholungsraum“, seufzt ein Anrainer im Bezirk Melk. Der Familienvater befürchtet nun, dass genau dieser Charakter unter Druck gerät. Denn auf 500 Metern Länge ist eine rund 2,2 Meter hohe PV-Anlage geplant – und dazu noch ein 1,80 Meter hoher Zaun rundherum mit nur wenigen Unterbrechungen.

Auf einer Länge von 500 Metern sollen Photovoltaik-Paneele auf dem Donaudamm aufgestellt werden.
Auf einer Länge von 500 Metern sollen Photovoltaik-Paneele auf dem Donaudamm aufgestellt werden.(Bild: Christian Schulter)

Sorge um Erholungsraum
„Damit würde der freie Blick in Richtung Krummnußbaum und Au verschwinden“, wettert der Mann. Auch, dass die verbleibenden Gehflächen teils nur 2,5 Meter breit sein würden, stört ihn. Sonnenklares Argument: „Niemand ist hier gegen die Energiewende, aber an diesem Platz geht es um einen der letzten freien Erholungsräume. Wenn der verbaut wird, verliert der Ort ein Stück Lebensqualität.“

PV auch für Hochwasserschutz 
Kritisch gesehen werden auch die mögliche Blendwirkungen der Module und deren Auswirkungen auf die Wildtiere. Zudem stellen sich Fragen zur Sicherheit bei Einsätzen von Feuerwehr oder Rettung. Der Verbund betont den Pilotcharakter. Ziel sei es, bestehende Schutzdämme doppelt zu nutzen – für Flutschutz und saubere Stromerzeugung, und das ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Die Ausgestaltung befinde sich noch in der Vorprüfungsphase und werde im Genehmigungsverfahren mit Behörden und Sachverständigen abgestimmt. Ein Bürgerdialog sei ebenfalls vorgesehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
125.166 mal gelesen
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
111.266 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
109.904 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf