Folge 17: Mistelzweige

Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

Kärnten
16.12.2025 05:00

Die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen soll Ihnen ein Podcast, der Überraschendes, Spannendes und Schönes aus dem druckfrischen „Zauber der Weihnacht“-Buch verrät; heute von magischen, heilenden Mistelzweigen, die zum Küssen einladen.

Weihnachten geht an niemandem unbemerkt vorüber; die einen begehen das Fest aus ihrem christlichen Glauben heraus, die anderen genießen einfach den Zauber der Traditionen, den Kerzenschein am Adventkranz, die Kekse, die Darstellung der Krippe, und kaum jemand wollte auf einen Christbaum, Geschenke und das gemeinsame Feiern mit den Liebsten verzichten.

Heimo Schinnerl und Achim Zechner mit dem Zauber der Weihnacht – erhältlich im Buchhandel und in ...
Heimo Schinnerl und Achim Zechner mit dem Zauber der Weihnacht – erhältlich im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt.(Bild: Evelyn Hronek)

Die vielen Bräuche in diesem Festkreis hat der Klagenfurter Ethnologe Heimo Schinnerl genau unter die Lupe genommen. Er hat zahllose uralte Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurück erforscht und auch junge Bräuche beobachtet.

Dieses Wissen hat der Volkskundler immer wieder mit den Lesern der „Kärntner Krone“ geteilt – auf der sonntäglichen Volkskultur-Doppelseite.

Die gute Zusammenarbeit haben Heimo Schinnerl und die „Kärntner Krone“ intensiviert, Achim Zechner vom Verlag Heyn mit der Leidenschaft für das Thema angesteckt und gemeinsam an einem Buch gearbeitet. „Zauber der Weihnacht - Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“ bietet spannende Erklärungen und viele Aha-Momente zum umfassenden Brauchtumsschatz in der Zeit um Weihnachten.

In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem von den seit der Antike in Magie und Medizin verwendeten Misteln zu berichten.

Lesen Sie auch:
„Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler im ...
Folge 15: Kletzenbrot
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
14.12.2025
Folge 16: Raunächte
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
15.12.2025
„Zauber der Weihnacht“
Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten
11.11.2025

Im Buchhandel und in der „Krone"-Vorteilswelt
„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“; von Dr. Heimo Schinnerl; Verlag Heyn, 128 Seiten; im Buchhandel um 19,90 Euro erhältlich.

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis! Erhältlich ist das Buch im Internet auf https://vorteilswelt.krone.at/lesen

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Kärnten

Türchen 16
Mit diesen Bussen nachhaltig unterwegs sein
Folge 17: Mistelzweige
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Krone Plus Logo
Virgen feiert Jubiläum
Ein Ranggel-Landesmeister drückte Leisach nieder
Ehefrau rief Polizei
Schein abgenommen: Achs-Schaden nach Alkounfall
Krone Plus Logo
Budget fällt durch
In Klagenfurt wimmelt es vor Bankrotterklärungen
