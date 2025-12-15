„Nach letztem Wochenende tut dieses Ergebnis gut!“

„Es waren ein schweres Rennen mit zwei Läufen, in denen ich gut attackiert habe“, analysierte Patrick Feurstein seinen neunten Platz im Weltcup-Riesentorlauf von Val d’Isere. „Klar waren da dort kleine Probleme dabei, aber die hat auf dem Hang jeder. Ein Top-10-Platz nach meinem Auftritt voriges Wochenende tut auf jeden Fall gut.“ Damit sorgte der 29-jährige Mellauer auch für das beste Ergebnis der Ländle-Herren in Hochsavoyen. Mit seinem Cousin Lukas und Vereinskollegen Noel Zwischenbrugger verfehlten die anderen zwei VSV-Asse im Riesentorlauf die Quali fürs Finale der besten 30 als 43. bzw. 49. doch recht deutlich.