Greber vor Debüt?

„Nach letztem Wochenende tut dieses Ergebnis gut!“

Vorarlberg
15.12.2025 11:25
Patrick Feurstein zeigte in zwei starke Läufe. Der Lohn: Rang neun.
Patrick Feurstein zeigte in zwei starke Läufe. Der Lohn: Rang neun.(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

In Sölden und zuletzt in Beaver Creek (US) nicht fürs Finale der besten 30 qualifiziert! Klar, dass die Freude bei Patrick Feurstein nach Rang neun im Riesentorlauf von Val d‘Isere – seinem insgesamt fünften Top-10-Platz – groß war. Ein anderer Vorarlberger kommt indes noch nicht so ins Fahren und ein Dritter, könnte schon bald zu seinem Weltcupdebüt kommen.

„Es waren ein schweres Rennen mit zwei Läufen, in denen ich gut attackiert habe“, analysierte Patrick Feurstein seinen neunten Platz im Weltcup-Riesentorlauf von Val d’Isere. „Klar waren da dort kleine Probleme dabei, aber die hat auf dem Hang jeder. Ein Top-10-Platz nach meinem Auftritt voriges Wochenende tut auf jeden Fall gut.“ Damit sorgte der 29-jährige Mellauer auch für das beste Ergebnis der Ländle-Herren in Hochsavoyen. Mit seinem Cousin Lukas und Vereinskollegen Noel Zwischenbrugger verfehlten die anderen zwei VSV-Asse im Riesentorlauf die Quali fürs Finale der besten 30 als 43. bzw. 49. doch recht deutlich.

Johannes Strolz zeigte einen soliden ersten Lauf in Val d‘Isere. Im Finale lief es dann nicht ...
Johannes Strolz zeigte einen soliden ersten Lauf in Val d‘Isere. Im Finale lief es dann nicht mehr so rund.(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Guter erster Durchgang
Im Slalom erkämpfte Johannes Strolz mit Rang 15 in Lauf eins zwar eine verheißungsvolle Ausgangssituation fürs Finale. Dort kam der 33-jährige Warther dann auf der schwierigen Piste allerdings überhaupt nicht mehr ins Fahren und wurde auf Rang 23 durchgereicht. Für den Doppelolympiasieger von Peking war es – nach zwei 24. Plätzen in Levi (Fin) und Gurgl – dennoch das bislang beste Saisonergebnis.

Greber stünde Gewehr bei Fuß
Wegen arger Rückenbeschwerden auf den Slalom verzichten, musste der 29-jährige Kärntner Adrian Pertl. Was genau die Ursache ist, war gestern unklar – eine MRT-Untersuchung angesetzt. Ob er in Alta Badia am 22. Dezember wieder dabei ist – offen. Heeressportler Jakob Greber – aktuell Führender in der Europacup-Slalomwertung –  würde wohl auf jeden Fall Gewehr bei Fuß stehen, zumal er ohnehin in der Gegend ist!

Im Europacup läuft es für Jakob Greber in dieser Saison bislang ausgezeichnet.
Im Europacup läuft es für Jakob Greber in dieser Saison bislang ausgezeichnet.(Bild: GEPA)

Am Freitag bestreitet der 22-jährige Mellauer in Obereggen einen EC-Slalom, am Samstag steht ein weiterer im Fassatal auf dem Programm. Von dort wären es nur knapp 50 Kilometer nach Alta Badia... 

Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Schneller“ als Vonn
Egger katapultiert ÖSV-Damen ins neue Jahrtausend
Floriani-Einsatz
Riedhütte vor dem Abbrennen bewahrt
Greber vor Debüt?
„Nach letztem Wochenende tut dieses Ergebnis gut!“
Longines Tour Comeback
Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight
Alarmanlage löste aus
Italienische Einbrecherband in Dornbirn geschnappt
