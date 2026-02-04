Naschkatzen atmen auf: Schokolade wird billiger

2025 war kein gutes Jahr für Naschkatzen. Kakao verteuerte sich um 16,8 Prozent, nicht nur aufgrund teurer Rohstoffpreise. Auch in der Infrastruktur hakt es. Plantagen sind vielerorts überaltert, Investitionen nach wie vor zu gering und die Produktion geografisch stark konzentriert. So stellen die Elfenbeinküste und Ghana zusammen fast 60 Prozent der weltweiten Kakaoproduktion – mit Einbeziehung des übrigen Westafrikas steigt dieser Anteil auf rund 70 Prozent.