Tirols jüngste Stadt bekommt ihr erstes Hochhaus

Reutte bekommt sein erstes Hochhaus. Das 35 Meter hohe Cityhotel in der Tiroler Bezirkshauptstadt wurde am Freitag von Investor Anton Pletzer formell zur Baugenehmigung eingereicht. Die Eröffnung ist 2027 geplant.
Es sind drei prallvolle Ordner, die aller Voraussicht nach in Reutte Stadtgeschichte schreiben werden. Der Tiroler Seilbahnunternehmer Anton Pletzer übergab am Freitag den „Antrag auf Baugenehmigung“ des ersten Hochhauses der Außerferner Bezirkshauptstadt. Sein 15-Millionen-Ausflug in die Hotellerie wird in der Nähe des Reuttener Bahnhofes ein Vier-Sterne-City-Hotel mit 228 Betten erschaffen.
Kampf dem „Hotelsterben“
Dringend notwendig für die Touristiker des Talkessels, musste man gerade in jüngster Vergangenheit doch einem „Hotelsterben“ zusehen. „Es war einfach Glück, dass die Fläche fast mitten in der Stadt zu erwerben war“, freut sich Bürgermeister Günter Salchner, der sich für das Projekt arg ins Zeug legte und dafür auch viel Lob vom Investor bekam.
Pletzer, im Außerfern bekannt als Retter des Hahnenkammliftes, vertraute dem heimischen Architekturbüro Wasle & Strele. Thomas Strele schmunzelnd: „Wir sind froh, dass zumindest der Kirchturm noch höher ist.“ Auf 36 Metern Höhe werde eine Aussichtsplattform entstehen, die auch öffentlich zugänglich sein wird.
„Die Unterstützung hier war wirklich einmalig“
Auch einen Betreiber habe man mit „g2hotels“ – ein Allgäuer Unternehmen – schon gefunden. „Die Unterstützung für das Projekt in all den Jahren von allen Seiten hier ist wirklich einmalig“, schwärmte Pletzer, der von rund 50.000 Nächtigungen jährlich ausgeht. Die Bauverhandlung wünscht man sich im ersten Quartal 2026, damit das Ziel, die Eröffnung 2027, realisiert werden kann. Für die Reuttener Touristiker zweifellos ein Meilenstein, der eine Riesenbelebung der Region verspricht.
Hubert Daum, Kronen Zeitung
