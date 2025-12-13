Tirols jüngste Stadt bekommt ihr erstes Hochhaus

„Die Unterstützung hier war wirklich einmalig“

Auch einen Betreiber habe man mit „g2hotels“ – ein Allgäuer Unternehmen – schon gefunden. „Die Unterstützung für das Projekt in all den Jahren von allen Seiten hier ist wirklich einmalig“, schwärmte Pletzer, der von rund 50.000 Nächtigungen jährlich ausgeht. Die Bauverhandlung wünscht man sich im ersten Quartal 2026, damit das Ziel, die Eröffnung 2027, realisiert werden kann. Für die Reuttener Touristiker zweifellos ein Meilenstein, der eine Riesenbelebung der Region verspricht.

Hubert Daum, Kronen Zeitung