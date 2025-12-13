Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cityhotel für Reutte

Tirols jüngste Stadt bekommt ihr erstes Hochhaus

Tirol
13.12.2025 13:00
Das Cityhotel soll gegenüber des Reuttener Bahnhofes entstehen (hier eine Visualisierung) – mit ...
Das Cityhotel soll gegenüber des Reuttener Bahnhofes entstehen (hier eine Visualisierung) – mit öffentlicher Aussichtsplattform auf einer Höhe von 36 Metern.(Bild: Architektur Wasele)

Reutte bekommt sein erstes Hochhaus. Das 35 Meter hohe Cityhotel in der Tiroler Bezirkshauptstadt wurde am Freitag von Investor Anton Pletzer formell zur Baugenehmigung eingereicht. Die Eröffnung ist 2027 geplant.

0 Kommentare

Es sind drei prallvolle Ordner, die aller Voraussicht nach in Reutte Stadtgeschichte schreiben werden. Der Tiroler Seilbahnunternehmer Anton Pletzer übergab am Freitag den „Antrag auf Baugenehmigung“ des ersten Hochhauses der Außerferner Bezirkshauptstadt. Sein 15-Millionen-Ausflug in die Hotellerie wird in der Nähe des Reuttener Bahnhofes ein Vier-Sterne-City-Hotel mit 228 Betten erschaffen.

Kampf dem „Hotelsterben“
Dringend notwendig für die Touristiker des Talkessels, musste man gerade in jüngster Vergangenheit doch einem „Hotelsterben“ zusehen. „Es war einfach Glück, dass die Fläche fast mitten in der Stadt zu erwerben war“, freut sich Bürgermeister Günter Salchner, der sich für das Projekt arg ins Zeug legte und dafür auch viel Lob vom Investor bekam.

Strele, Pletzer und BM Salchner (von links) beim formellen Einreichakt
Strele, Pletzer und BM Salchner (von links) beim formellen Einreichakt(Bild: Hubert Daum)

Pletzer, im Außerfern bekannt als Retter des Hahnenkammliftes, vertraute dem heimischen Architekturbüro Wasle & Strele. Thomas Strele schmunzelnd: „Wir sind froh, dass zumindest der Kirchturm noch höher ist.“ Auf 36 Metern Höhe werde eine Aussichtsplattform entstehen, die auch öffentlich zugänglich sein wird.

Lesen Sie auch:
Das Volumen der gemeinnützigen Bauträger in Tirol stieg zuletzt – ob diese Entwicklung anhält?
Gemeinnützige zur Lage
Wird das Wohnen in Tirol jemals wieder leistbarer?
10.12.2025
Negativ-Spitzenreiter
Gäste-Flaute: Nun muss sich ein Tal neu erfinden
28.11.2025

„Die Unterstützung hier war wirklich einmalig“
Auch einen Betreiber habe man mit „g2hotels“ – ein Allgäuer Unternehmen – schon gefunden. „Die Unterstützung für das Projekt in all den Jahren von allen Seiten hier ist wirklich einmalig“, schwärmte Pletzer, der von rund 50.000 Nächtigungen jährlich ausgeht. Die Bauverhandlung wünscht man sich im ersten Quartal 2026, damit das Ziel, die Eröffnung 2027, realisiert werden kann. Für die Reuttener Touristiker zweifellos ein Meilenstein, der eine Riesenbelebung der Region verspricht.

Hubert Daum, Kronen Zeitung

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
155.719 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
144.147 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.853 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf