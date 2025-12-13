Riesiges Blockhaus auf Tieflader unterwegs

Immerhin: Das Haus wies 22 Meter Länge, über sechs Meter Höhe und deutlich über sieben Meter Breite auf – der gefährliche Transport war nicht genehmigt. Zudem war das Haus auf dem Tieflader nicht gesichert. Im Laufe der Fahrt mussten dann auch Verkehrszeichen abmontiert und sogar ein Baum gefällt werden. Dem Transport-Unternehmer wird noch eine saftige Strafe ins Haus flattern.