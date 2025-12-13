Vorteilswelt
Illegale Fahrt

Riesiges Blockhaus auf Tieflader unterwegs

Vorarlberg
13.12.2025 13:15
Blockhaus gefällig? Der Tieflader bringt‘s!
Blockhaus gefällig? Der Tieflader bringt‘s!(Bild: Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu)

In Balderschwang, direkt über der Grenze zu Vorarlberg, wurde am Donnerstag ein Tieflader gestoppt, der ein ganzes Blockhaus geladen hatte. Das Ungetüm von Fracht benötigte die gesamte Fahrbahn der Straße – sogar Bäume mussten deswegen gefällt werden. 

Sowas sieht man nicht alle Tage: Im deutschen Ort Balderschwang, direkt über der Grenze zu Vorarlberg, wurde am Donnerstag eine Polizeistreife auf einen Tieflader aufmerksam, der ein ganzes Blockhaus geladen hatte und mit der unhandlichen Fracht an mehreren engen Stellen im Ort hängenblieb.

22 Meter lang war das Blockhaus.
22 Meter lang war das Blockhaus.(Bild: Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu)

Immerhin: Das Haus wies 22 Meter Länge, über sechs Meter Höhe und deutlich über sieben Meter Breite auf – der gefährliche Transport war nicht genehmigt. Zudem war das Haus auf dem Tieflader nicht gesichert. Im Laufe der Fahrt mussten dann auch Verkehrszeichen abmontiert und sogar ein Baum gefällt werden. Dem Transport-Unternehmer wird noch eine saftige Strafe ins Haus flattern.

Der Sondertransport war nicht genehmigt.
Der Sondertransport war nicht genehmigt.(Bild: Blaulichtreport Südschwaben/Allgäu)

Das Haus sollte drei Kilometer transportiert werden – der Parkplatz eines Sessellifts war die Endstation der Behausung. Zudem stellte sich bei der polizeilichen Kontrolle heraus, dass das Gefährt an zwei Achsen heillos überladen war. Als Gesamtgewicht zeigte die Waage mehr als 60 Tonnen an.

