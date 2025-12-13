Vorteilswelt
Zeremonie für „Helden“

Nordkorea feiert Heimkehrer aus Ukraine-Krieg

Außenpolitik
13.12.2025 12:55
Kim Jong Un begrüßt Soldaten nach ihrer Rückkehr aus dem Ukraine-Krieg, in welchem sie für ...
Kim Jong Un begrüßt Soldaten nach ihrer Rückkehr aus dem Ukraine-Krieg, in welchem sie für Russland im Einsatz waren.(Bild: EPA/KCNA)

Kim Jong Un, enger Verbündeter von Russlands Machthaber Wladimir Putin, hat im Ukraine-Krieg eingesetzte Soldaten nach der Rückkehr mit einer groß inszenierten Begrüßungszeremonie willkommen geheißen.

In seiner Dankesrede pries Diktator Kim das „heldenhafte“ Verhalten der Pioniereinheit während ihrer 120-tägigen Auslandsmission. Die Zeremonie fand bereits am Freitag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt.

Die zurückgekehrte Militäreinheit war der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA Anfang August nach Russland entsandt worden und unterstützte die russische Armee in der Region Kursk im Kampf gegen die Truppen der von Russland angegriffenen Ukraine.

Kim geht auf die Knie
Fotos zeigen, wie Staatschef Kim auf die Knie geht und eine weiße Blume vor einer Gedenkwand mit Bildern gefallener Soldaten niederlegt. Während der Zeremonie räumte Kim ein, dass neun Soldaten der Pioniereinheit im Krieg gestorben seien. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Nordkorea unterstützt Russland mit Soldaten, Munition, Artillerie
Die für Nordkorea beispiellose Militärkooperation mit Russland wurde vergangenes Jahr bekannt. Schätzungen des südkoreanischen Geheimdiensts zufolge wurden in mehreren Mobilisierungswellen rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg entsandt. Zudem belieferte Nordkorea die russische Armee mit großen Mengen Munition und Artillerie.

Lesen Sie auch:
Die Menschenrechtlerin Kateryna Rashevska bei ihrer Aussage vor dem US-Kongress.
Vorwurf aus Kiew:
Russland verschleppt Kinder nach Nordkorea
04.12.2025
Wollen nach Südkorea
Kriegsgefangene aus Nordkorea fürchten Heimat
02.11.2025
Gebietsabtretungen?
Ukraine-Verbündete knüpfen Gespräche an Bedingung
13.12.2025

Gegenleistungen aus Moskau
Vermutet wird, dass das international weitgehend isolierte Land im Gegenzug Geld, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien von Russland erhält. Zudem wird in diplomatischen Kreisen darauf verwiesen, dass Nordkoreas Armee durch den Einsatz im Ukraine-Krieg praktische Kampferfahrungen – vor allem in moderner Drohnenkriegsführung – sammle und eigene Waffensysteme in der Praxis austesten wolle. Es ist unklar, inwieweit nordkoreanische Truppen nach wie vor aktiv im Ukraine-Krieg kämpfen.

Porträt von krone.at
krone.at
