Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Flughafen gefasst

Polizei-Erfolg: Festnahmen nach Angriff mit Säge!

Wien
13.12.2025 12:48
Zu der brutalen Attacke war es am 24. Juli im Bereich des Keplerplatzes gekommen (Archivbild).
Zu der brutalen Attacke war es am 24. Juli im Bereich des Keplerplatzes gekommen (Archivbild).(Bild: Reinhard Holl)

Nach einem brutalen Überfall im Sommer am Keplerplatz in Wien-Favoriten mit Messern, Ästen und sogar einer Holzsäge gibt es nun Neuigkeiten: Die Polizei konnte jetzt zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden Einer der beiden wurde sogar am Flughafen festgenommen!

0 Kommentare

Der grausame Angriff hatte sich am 24. Juli mitten in der Nacht ereignet. Mit Messern, Ästen und sogar einer Holzsäge sollen die Angreifer auf zwei Opfer (21 und 32) losgegangen sein. Beide erlitten schwere Verletzungen – und mussten ins Spital gebracht werden.

Doch das war noch nicht alles: Während der Attacke raubten die Täter den Männern Bargeld und ihre Handys.

23-Jähriger war bereits in Haft
Die Wiener Polizei setzte alles auf eine intensive Spurensuche. Das Landeskriminalamt Wien konnte schließlich zwei Tatverdächtige ausforschen: zwei syrische Staatsbürger im Alter von 23 und 33 Jahren. Der Jüngere saß bereits wegen anderer Delikte in Haft, der 33-Jährige wurde am 1. Dezember bei seiner Einreise nach Österreich am Flughafen Wien-Schwechat geschnappt und anschließend in die Justizanstalt gebracht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 3°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
155.719 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
144.147 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.853 mal gelesen
Mehr Wien
Am Flughafen gefasst
Polizei-Erfolg: Festnahmen nach Angriff mit Säge!
Opfer wollen warnen
Abzocke mit Ramsch-Uhren: „Keine zehn Euro wert“
4,7 Millionen Euro
Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto
Krone Plus Logo
Austria empfängt Sturm
„Lieblingsgegner“ kommt! „Ich sehe das als Chance“
Krone Plus Logo
Großer Trickbetrug
Tiergarten warnt vor gefälschten Eintrittskarten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf