Polizei-Erfolg: Festnahmen nach Angriff mit Säge!

23-Jähriger war bereits in Haft

Die Wiener Polizei setzte alles auf eine intensive Spurensuche. Das Landeskriminalamt Wien konnte schließlich zwei Tatverdächtige ausforschen: zwei syrische Staatsbürger im Alter von 23 und 33 Jahren. Der Jüngere saß bereits wegen anderer Delikte in Haft, der 33-Jährige wurde am 1. Dezember bei seiner Einreise nach Österreich am Flughafen Wien-Schwechat geschnappt und anschließend in die Justizanstalt gebracht.