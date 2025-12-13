Polizei-Erfolg: Festnahmen nach Angriff mit Säge!

Nach einem brutalen Überfall im Sommer am Keplerplatz in Wien-Favoriten mit Messern, Ästen und sogar einer Holzsäge gibt es nun Neuigkeiten: Die Polizei konnte jetzt zwei Tatverdächtige ausgeforscht werden Einer der beiden wurde sogar am Flughafen festgenommen!
Der grausame Angriff hatte sich am 24. Juli mitten in der Nacht ereignet. Mit Messern, Ästen und sogar einer Holzsäge sollen die Angreifer auf zwei Opfer (21 und 32) losgegangen sein. Beide erlitten schwere Verletzungen – und mussten ins Spital gebracht werden.
Doch das war noch nicht alles: Während der Attacke raubten die Täter den Männern Bargeld und ihre Handys.
23-Jähriger war bereits in Haft
Die Wiener Polizei setzte alles auf eine intensive Spurensuche. Das Landeskriminalamt Wien konnte schließlich zwei Tatverdächtige ausforschen: zwei syrische Staatsbürger im Alter von 23 und 33 Jahren. Der Jüngere saß bereits wegen anderer Delikte in Haft, der 33-Jährige wurde am 1. Dezember bei seiner Einreise nach Österreich am Flughafen Wien-Schwechat geschnappt und anschließend in die Justizanstalt gebracht.
