Dorfmeister: Lindsey Vonn? „Vor mir war sie nicht“

Michaela Dorfmeister im sportkrone.at-Video-Talk! Vor der heutigen Damen-Abfahrt in Cortina spricht die Doppel-Olympiasiegerin von 2006 über ihre damalige Konkurrentin Lindsey Vonn („Vor mir war sie jedenfalls nicht“), deren Start trotz gerissenen Kreuzbands, Medaillenprognosen und die Bedeutung ihres „Zwanzigers“ (alles im Video oben).