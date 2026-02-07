Norwegens Prinzessin: „Ich werde verrückt!“

Angriff auf die Zeitung „VG“

Die Kronprinzessin griff in ihrem Posting besonders die norwegische Zeitung „VG“ an. Mit ihren Schlagzeilen würde sie zu weit gehen, meint die 22-Jährige. In ihren Artikeln würde „VG“ die Inhalte teilweise so auslegen, wie es ihr am besten passt. Jedes Mal, wenn sie in Norwegen sei, habe sie im Hinterkopf, dass die Menschen wegen der Berichterstattung schlecht über sie denken würden. „Alle haben diese Überschriften gelesen.“