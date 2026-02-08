Blech-Pech: „Vielleicht gehe ich noch Frustsaufen“

Diethart versuchte, positiv auf den Mixed-Team-Bewerb am Dienstag und die Großschanzen-Konkurrenz am kommenden Sonntag zu blicken. „Sie weiß nach wie vor, dass sie es kann. Jetzt hat sie Wut im Bauch und die Angreiferposition liegt ihr im Grunde mehr. Vielleicht hilft es ihr sogar“, hoffte der Coach. Im Mixed Team wird Eder gemeinsam mit Julia Mühlbacher an den Start gehen, die nach einem 22. Platz ebenfalls unzufrieden war und mit ihrer Zimmerkollegin mitfühlte. „Man kriegt mit, was man jeden Tag investiert und auf was man verzichtet“, sagte die Oberösterreicherin. „Das tut weh und ist echt hart.“