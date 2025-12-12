Budget 2026: Innsbruck ringt um Stabilität

Streitpunkt Wohnungsverkauf: Scharfe Kritik von KPÖ

Im Zentrum der Debatte stand die endgültige Bestätigung der Verschiebung städtischen Eigentums, konkret der 170 IIG-Wohnungen. Grünen-Klubobmann Dejan Lukovic betonte, dies sei eine Maßnahme zur Stabilisierung der städtischen Finanzen: Die Wohnungen würden nicht in private Hände, sondern an andere öffentliche Gesellschaften übertragen werden und das nicht zum Nachteil der Bewohner und zukünftiger Generationen. Finanzdirektor Rupprechter betonte, dass „man gerade Vermögensverschiebungen von einem Rechtsträger zu einem anderen mache, um Mietpreiserhöhungen für Mieter abzuwehren“.