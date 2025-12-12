Vorteilswelt
Gewaltsame Festnahme

Friedensnobelpreisträgerin im Iran verhaftet

Außenpolitik
12.12.2025 15:30
(Bild: AFP/Handout)

Im Iran haben Sicherheitskräfte am Freitag die im Jahr 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi und weitere Aktivistinnen gewaltsam festgenommen.

0 Kommentare

Neben Mohammadi seien auch weitere bekannte Kritiker wie die politische Aktivistin Sepideh Gholian in Gewahrsam genommen worden, hieß es in einer Mitteilung, die auf dem X-Konto der Friedensnobelpreisträgerin veröffentlicht wurde, sowie von iranischen Menschenrechtlern.

Den Angaben zufolge hatten sich die Aktivistinnen bei einer Zeremonie für den vor wenigen Tagen verstorbenen Anwalt Chosrow Alikordi versammelt. Der Tod des Verteidigers, der auch politische Gefangene vertrat, hat große Bestürzung unter iranischen Menschenrechtsaktivisten ausgelöst.

Es gab zugleich Spekulationen über die Umstände seines Todes. Die Justiz erklärte in den Staatsmedien, er sei am Arbeitsplatz an einem Herzinfarkt gestorben.

Mohammadi war 2023 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt ihn für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen und gegen die Todesstrafe im Iran sowie für ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit.

Verbüßte langjährige Haftstrafe
Sie verbüßte zuletzt eine langjährige Haftstrafe im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte sie vor gut einem Jahr Hafturlaub bekommen.

