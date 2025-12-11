Das sind die versteckten Punschstände in Wien

Es muss nicht immer Schönbrunn sein. Denn in Wien gibt es zahlreiche unbekannte Orte, an denen der Advent bei Punsch, Naschereien und mitunter guter Aussicht genossen werden kann.
Wer die Christkindlmärkte schon alle besucht hat, wird an diesen versteckten Weihnachtsorten sicher Neues entdecken:
Am Dach des Ikea am Westbahnhof wartet bei Husmas eine leuchtende Winterwelt – mit schwedischen Spezialitäten wie Glögg (4 Euro), Fleischbällchen-Spieße und Zimtschnecken. Kinder können Briefe an das Christkind schreiben, Erwachsene der Live-Musik lauschen.
Aus Hüttelbeach wird Hüttelpunsch
Wochentags von 17 bis 22 Uhr werden bei Hüttelpunsch (14., Bahnhofstraße 28) ausschließlich hausgemachte Heißgetränke wie Baileys-Punsch, Hot Hawara oder Bratbirnenpunsch ausgeschenkt – in einem liebevoll geschmückten Areal.
Der Garten des Palais Liechtenstein verwandelt sich noch bis 21. Dezember, jeweils Donnerstag bis Samstag von 16 bis 21 Uhr in einen stimmungsvollen Adventplatz – mit Punsch und saisonalen Kleinigkeiten.
Das Klyo in der Urania im 1. Bezirk bietet die perfekte Location für eine Punschterrasse am Donaukanal. Geöffnet ist täglich von 17 bis 22 Uhr.
Es wird prickelnd
Bei „Winter in the City“ genießt man direkt hinter dem Stephansdom im Innenhof des Deutsch Ordenskloster an offenen Feuerstellen einen nach Hausrezept hergestellten heißen Punsch. Kleine Spieße zum selber grillen und Kesselsuppe runden das Angebot ab. Geöffnet ist wochentags von 15 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag wird um 13 Uhr eröffnet.
Mondän präsentiert sich der neue Wintergarden auf der Dachterrasse Am Hof 8, wo neben Punsch auch Champagner auf der Karte steht. Geöffnet Mittwoch bis Samstag.
Live-Konzert und Design
In Santa’s Factory im Vienna Marriott Hotel am Ring gibt es Christbaumschmuck, Glühwein und feine Patisserie. Jeden Samstag ab 16 Uhr Gratis-Konzerte mit weihnachtlichen Klassikern und US-Hits.
Am 19. und 20. Dezember feiert der Calle Libre Xmas-Market (7., Neustiftgasse 51) mit einer kurierten Auswahl an Geschenken von jungen Künstlern Premiere. Von 16 bis 21 Uhr.
