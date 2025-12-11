Das sind die versteckten Punschstände in Wien

Es wird prickelnd

Bei „Winter in the City“ genießt man direkt hinter dem Stephansdom im Innenhof des Deutsch Ordenskloster an offenen Feuerstellen einen nach Hausrezept hergestellten heißen Punsch. Kleine Spieße zum selber grillen und Kesselsuppe runden das Angebot ab. Geöffnet ist wochentags von 15 bis 20 Uhr, Freitag bis Sonntag wird um 13 Uhr eröffnet.